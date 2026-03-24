荷莫茲海峽很快開放但有1條件！　川普：談判期間恐持續關閉

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日對攻擊伊朗石油設施的立場退讓，市場隨即大幅反彈，儘管川普表示關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）有望迅速恢復開放，但前提是談判能夠順利進行，而在談判期間，海峽可能會是持續關閉的狀態。荷莫茲海峽何時恢復通行仍不明朗，為全球能源供應帶來高度不確定性。

川普：荷莫茲海峽很快會開放 前提是「談判順利」

川普當天在與媒體互動時表示，該水道「很快會開放」，但前提是當前一周內進行的和平談判能夠順利推進。他並提到，最終希望荷莫茲海峽能由美國與戰後的伊朗政權「共同控制」，然而相關說法未提供具體時程或執行方式。

伊朗否認美伊正進行談判

過去3周來，該區域航運幾乎停擺。伊朗國營媒體23日仍警告，若其發電設施遭攻擊，將「全面封鎖」海峽，並再次否認與美國存在任何形式的談判。另一方面，川普被問及是否派遣美國海軍陸戰隊維持航道安全時，未正面回應，僅表示「我們不談戰略」。

川普在自家社群平台表示，由於與德黑蘭進行「非常良好且具建設性」的對話，他將延後對伊朗能源基礎設施的攻擊行動，並讓談判持續進行。他指出，目前雙方已在15項議題上取得共識，並強調阻止伊朗發展核武是最優先事項。

市場波動劇烈 能源供應干擾短期內難消除

荷莫茲海峽是全球能源運輸命脈，戰前約有20%的石油與重要物資需經此通道運輸，但自2月28日戰事爆發以來，相關運輸幾乎全面中斷。儘管川普先前曾要求伊朗在48小時內恢復航道，否則將攻擊其發電廠，但目前局勢仍未明朗。

在市場反應方面，油價隨著談判訊號出現而回落。西德州中級原油（WTI）期貨大跌約8%，跌破每桶90美元；布蘭特原油則從盤中一度超過113美元回落至約103美元。

觀察人士指出，川普轉向談判可能使戰事更接近尾聲，但能源供應的干擾短期內難以消除。政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）分析，荷莫茲海峽「短期內仍可能持續受干擾」，因為目前尚未出現可迅速解決問題的明確策略。