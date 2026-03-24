挨批嚇跑職棒、賠款味全龍　高虹安揭新竹棒球場內幕

記者黃翊婷／綜合報導

新竹棒球場因場地缺失問題，已停擺將近4年，最近傳出龍來公司已與新竹市府解約，甚至出現「高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」等傳言。對此，新竹市長高虹安澄清，這些說法既偏頗又斷章取義，也誤解了辛苦的市府團隊，龍來公司是在2022年10月向前市府提出補償請求，並在同年11月表明希望撤出案場。

▲高虹安公開澄清關於新竹棒球場的網路傳言。（圖／ETtoday資料照）

挨批嚇跑職棒 高虹安揭內幕

高虹安23日在臉書發文表示，近期網路上出現一些關於新竹棒球場營運的說法，內容批評「前市府為新竹好不容易催生的棒球團經營，高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」，對此她感到很遺憾，因為這些說法既偏頗又斷章取義，也誤解了辛苦的市府團隊。

高虹安直言，早在2022年7月因球員受傷、賽事停止之後，龍來公司（味全龍）就在同年10月向前市府提出補償請求，並於同年11月表明希望撤出案場；當時因為前市府球場工程與營運條件所衍生的爭議，包含協商、補償，甚至撤出案場的討論，都已經存在，前市府也在2022年11月與龍來公司召開第一次協商會議，這部分有相關會議紀錄可以佐證。

高虹安上任接手協商

高虹安提到，她上任不到1個月時（2023年1月），龍來公司來函提出OT合約暫停，並由新市府團隊接手推動協商程序，隨著棒球場的改善工程進行，排水設計不良、結構安全風險、土層埋藏廢棄物等問題一一浮現，現任市府團隊面對的是一個已經發生、必須處理的問題，並沒有「把球隊趕走」。

▲新竹棒球場2022年7月啟用，卻因多項重大缺失，停擺將近4年。（資料照／新竹市府提供）

補償金711萬降為624萬

高虹安指出，龍來公司2022年10月向前市府提出的補償金額大約為711萬元，經過現任市府團隊多次協商溝通，最終補償金額降為624萬元，龍來公司也願意投入資源支持新竹市的基層棒球，實質回饋在孩子的培訓與發展方面。

高虹安說，目前棒球場改善工程與整體運動發展策略正在穩健推動，已有多個單位表達合作意願，市府會持續秉持「公開透明、專業治理、確保安全」3大原則，加速改善進度，也希望透過公開說明，讓社會大眾回歸理性討論，「面對公共議題，我們可以有不同立場，但不應該建立在片面斷章取義的資訊之上。」