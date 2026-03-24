納坦雅胡通話川普「取得重大戰果」　以色列續襲伊朗黎巴嫩

▲以色列總理納坦雅胡 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）23日表示，他已與美國總統川普通話，川普認為美國與以色列在伊朗戰事中取得的軍事成果，有機會轉化為談判協議，以保障以色列的關鍵利益。同時，以色列仍持續對伊朗與黎巴嫩展開軍事行動。

以當前重大戰果換取協議中實現目標

法新社報導，納坦雅胡在影片聲明中指出，川普認為可利用以色列國防軍（Israel Defense Forces, IDF）與美軍取得的重大戰果，在未來協議中實現戰爭目標，並確保以色列的重要利益。他強調，「我們無論如何都會捍衛我們至關重要的利益」，同時表示以軍行動仍在持續進行。

以色列持續打擊伊朗與黎巴嫩

納坦雅胡指出，目前對伊朗與黎巴嫩的打擊仍未停止，並稱相關行動「正在摧毀伊朗飛彈計畫與核子計畫」，同時對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）造成重大損失。他並透露，「就在數天前，我們又殲滅了兩名伊朗核子科學家」，強調軍事行動尚未結束。

另一方面，川普稍早表示，美國正與伊朗高層進行「非常好」的談判，但未說明具體對象。美國媒體Axios引述一名以色列官員說法指出，參與談判的對象可能是伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。

不過，卡利巴夫隨後在社群平台X發文否認相關說法，強調並未與美方進行任何談判，使相關外交進展仍存在不確定性。