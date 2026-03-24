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川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

▲▼美國總統川普18日登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）決定暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊，並釋出五天緩衝期啟動談判。對此髮夾彎的決定，有知情人士透露，是因為盟友的警告讓他有此決定。

庫許納入列談判桌核武爭議未解
根據《彭博社》報導，川普過去的強硬立場在這次突然退讓，加上伊朗歷來在核談判中的拖延策略，使此次談判是否能轉化為實質協議仍具高度不確定性。Clearview Energy Partners 表示，短期談判甚至可能成為掩護軍事行動的策略。

川普聲稱伊朗同意交出核子材料並停止核計畫，但此說法遭伊朗官方否認，伊方甚至指控美方釋出談判訊息是為了操縱金融與油價市場，雙方各執一詞。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

以軍強調未停火沙國警告將報復
有知情人士分析，川普突然釋出暫緩攻擊訊息，主要是因為有同盟警告，破壞民生設施恐導致伊朗成為失能國家並加劇動盪，川普已指派女婿庫許納（Jared Kushner）參與協商，試圖在軍事壓力與市場穩定間取得平衡。

不過以色列並未視其為停火訊號。知情官員透露，以軍在川普宣布決定後不久，仍持續對德黑蘭等軍事目標發動攻擊，強調戰事並未因外交接觸而暫停。以色列軍方重申，針對伊朗軍事設施的打擊將按計畫進行，衝突依然處於進行式，並未隨美方腳步放緩軍事節奏。

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