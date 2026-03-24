川普面臨4種選項　每種都難迅速終結戰爭

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美伊戰事並未如期迅速結束，英媒分析指出，美國總統川普目前面臨4種選項，包括談判、撤軍、維持現狀與升級戰爭，但無論選擇何者，都難以兼容達成終結戰爭與穩定經濟的目標。

美伊薄弱的信任歸零 談判難有實質結果

《經濟學人》（The Economist）報導，首先，美伊外交談判空間已明顯縮小。伊朗在談判期間遭美以大規模襲擊，因此對重啟對話抱持高度懷疑，加上新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）至今仍未公開露面，權力結構不明，使談判代表的授權程度備受質疑。即使雙方重啟談判，美方要求限制飛彈發展並停止支持區域武裝勢力；伊朗則要求戰爭賠償與撤除美軍基地，雙方立場幾乎完全站在對立面，短期內難以取得共識。

川普自行宣佈勝利 伊朗仍掌握高濃縮鈾、荷莫茲海峽

第二種可能是川普選擇「自行宣布勝利」並撤軍。將未分勝負的戰局包裝為決定性成果，符合其過往作風。然而伊朗仍持有約400公斤高濃縮鈾，具備發展核武潛力，且對荷莫茲海峽的控制能力未明顯削弱。若美方提前撤出，恐削弱其在波灣能源通道的長期戰略地位，也可能引發盟友不滿。

持續攻擊有望拖垮伊朗政權 卻也擴大衝擊全球經濟

第三種選項為維持現有軍事行動。數據顯示，伊朗攻擊頻率已從戰爭初期每日近千次下降至百次以下，美國鷹派認為若再持續空襲數周，可能進一步壓制伊朗甚至動搖政權。然而伊朗僅需零星攻擊商船，即可干擾荷莫茲海峽航運，飛彈與無人機攻擊也持續消耗美以防空資源，經濟衝擊難以避免。

升級戰爭恐釀戰局失控

在上述選項均難奏效的情況下，最後一種可能是升級戰爭，包括打擊伊朗核設施、奪取戰略島嶼或直接控制濃縮鈾資源。然而即便取得戰術成果，美軍仍需長期駐守並面對無人機攻擊風險；伊朗也已警告，若能源設施遭攻擊，將報復性打擊波灣國家的電力與海水淡化系統，恐使衝突進一步擴大。

戰爭短期內難結束

分析認為，不論川普採取何種策略，都難以迅速結束戰爭。即使宣布勝利，伊朗仍可能持續干擾航運；若延長或升級戰事，則可能陷入更深僵局。美國既已發動軍事行動，要脫身恐將更加困難。