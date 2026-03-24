伊朗國會議長打臉川普！　否認曾進行談判批假新聞

▲川普放話與伊朗對話良好，暫緩軍事行動。搭空軍一號離開佛羅裡達州。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普稱，美方與伊朗的談判已在多項重大議題取得共識，甚至可能在5天內達成協議，但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）23日公開否認雙方曾進行談判。

伊朗國會議長打臉川普

美聯社報導，卡利巴夫在社群平台X發文表示，「沒有跟美國談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場，並擺脫美國及以色列深陷的泥淖」，直接否認相關說法。他同時強調，伊朗民眾要求對「侵略者」進行徹底懲罰，政府將持續支持最高領袖與人民立場。

此次爭議背景源於美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事行動，導致中東局勢全面升溫。在戰事持續之際，外界高度關注是否存在外交解方。

美以都稱川普接觸伊朗高層領導人

川普稍早則表示，伊朗有意達成協議，美國特使正與一名「備受尊敬的」伊朗領導人進行接觸。他指出，雙方已在多項關鍵議題取得進展，並強調最終協議必須包含伊朗放棄核武發展與濃縮鈾庫存，且有機會在短時間內敲定。

此外，以色列媒體曾引述官員說法報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）接觸的對象正是卡利巴夫。然而，隨著卡利巴夫親自出面否認，相關談判是否存在仍有待進一步釐清。