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于美人回鍋參選議員？北市激戰區8席搶翻　泛藍人選大爆量

▲▼張延廷、于美人、李孝亮、應曉薇。（合成圖／ETtoday資料照）

▲中正萬華8席議員選區競爭激烈，照片依序為張延廷、于美人、李孝亮、應曉薇。（合成圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

2026年底九合一大選，台北市中正、萬華選區應選出8席市議員。不過，除了國民黨現任的應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平外，不僅有李孝亮、周世雄等人參選，還傳出知名主持人于美人可能回鍋參戰，加上應曉薇涉京華城案、李孝亮又捲入閃兵及雙重國籍爭議，恐為提名和選情再添變數。

綠營提名4席、民眾黨派吳怡萱　藍營員額仍未定

北市中正、萬華區市議員，民進黨確定提名4席，分別是劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐4人。民眾黨部分，則提名發言人吳怡萱出戰。

▲▼台北市中正萬華議員參選人馬郁雯、台北市內湖南港議員參選人陳又新，前立委段宜康委員、台北市議員李建昌陪同前往民進黨台北市黨部，進行黨內議員初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲前電視台記者馬郁雯（左）獲民進黨提名，投入中正萬華選區。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨仍未決定提名員額，預計4月初展開領表、登記作業。不過，泛藍參選人數相當多，除了現任應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平外，還有罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮、前里長周世雄、前空軍副司令張延廷及前北市府發言人郭音蘭等，均表態爭取。

應曉薇涉案、李孝亮捲爭議　藍營提名增添變數

由於應曉薇涉京華城案，加上李孝亮日前遭黨內檢舉大罷免期間嚴重損害黨形象，近日又被爆出擁有雙重國籍、閃兵役，儘管北市黨部最終決議不懲處，李也承諾當選後會放棄加拿大國籍，並服兵役。不過，種種因素仍為提名、參選投下變數，也讓該選區成為北市焦點，提前白熱化。

于美人現身地方活動　鬆口「什麼都有可能」

另外，知名主持人于美人繼2024年以無黨籍之姿參選中正、萬華立委後，近日又傳出動作頻頻，20日出席228公園福德宮慶祝晚會，更脫口「什麼都有可能」，似乎有意參選市議員。不過，她至今仍未明確表態，近日僅透過助理回應「不願浪費時間去回答耳語和謠傳」。

 
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