台美談判內幕曝！緊急制定「黃金計畫」　賴清德凌晨3點半接電話

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

美媒披露，美國總統川普去年宣布對台關稅政策後，台灣政府緊急啟動應對方案，官員連夜擬定被稱為「黃金計畫」的策略，甚至在高壓談判期間以簡單食物充飢，總統賴清德也曾在凌晨3點半時，親自接聽跨海回報電話。

緊急應對川普高關稅 台灣祭出「黃金計畫」

《華爾街日報》報導，2025年4月，川普宣布「解放日」關稅措施，擬對台灣課徵32%關稅，稅率高於多數已開發經濟體，令台灣官員震驚。此前僅一個月，台積電董事長暨總裁魏哲家（C.C. Wei）才在白宮承諾對美投資1000億美元，計畫在亞利桑那州興建多座晶圓廠，當時川普還盛讚魏哲家與台積電，使台灣一度對美關係抱持樂觀。

美國全球關稅政策出爐後局勢急轉直下，台灣方面隨即提出一系列貿易方案，並進一步構想將台灣高科技產業聚落模式輸出至美國。這項整體策略被命名為「黃金計畫」，並以金色封面呈現。

台灣將該計畫包裝為總值5000億美元的合作方案，其中包含企業投資與政府信用擔保各2500億美元，以回應美方談判代表所強調的偏好「大規模數字」的談判風格。

▲行政院副院長鄭麗君帶領談判團隊。（圖／記者陳家祥攝）



歷時15個月高壓談判 台灣官員盼扭轉美看法

台灣歷時15個月推動此計畫，期間談判過程充滿壓力與不確定性。川普打破過往政策慣例，使台灣在經貿與地緣政治上面臨高度風險。台灣官員希望，美方能將台灣視為推動人工智慧（AI）發展的重要半導體夥伴，而非安全負擔。

不過，隨著川普可能在未來數周訪問北京，與中國國家主席習近平會面尋求貿易緩和，台灣對局勢的掌握仍充滿變數。

官員簡單食物充飢 賴清德凌晨3點半跨洋掌握最新情況

報導也描述談判期間的細節，指出台灣官員長時間工作至深夜，靠芝麻麵包與芒果充飢，談判團隊更曾7度前往華府協商，氣氛時常緊繃。由於時差因素，賴清德需在不便時段掌握進度，今年1月中旬談判結束後，代表團曾在台灣時間凌晨3點半致電回報，賴清德親自接聽並掌握最新情況。