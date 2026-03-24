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哥倫比亞軍機墜毀　機上125人8死超過80傷

▲▼哥倫比亞載125人軍機墜毀。（圖／路透社）

▲哥倫比亞載125人軍機墜毀。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

哥倫比亞一架載有125人的空軍運輸機，今天在南部亞馬遜地區起飛後不久墜毀，造成8死80多傷。普圖馬約省省長嘉布瑞爾（Jhon Gabriel Molina）證實傷亡數字，目前仍有10多人狀況不明，軍方正封鎖現場調查。

運輸機起飛數秒墜地殘骸冒煙
根據哥倫比亞媒體報導，這架由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司製造的力士 C-130 式運輸機，從南部邊境萊吉薩莫港起飛後隨即失事。現場畫面顯示飛機殘骸冒出大量濃煙，目擊影片更拍下飛機起飛僅數秒便墜向地面，墜機地點距離市區僅約3公里。

▲▼哥倫比亞載125人軍機墜毀。（圖／路透社）

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）稍早表示，事故已造成至少1人喪生且多人受傷。空軍司令席瓦（Fernando Silva）指出，機上共載有114名乘客與11名機組人員，有關當局正全力釐清墜機原因，目前已知失事飛機為美製軍用型號，洛克希德馬丁公司也承諾將協助後續調查。

軍方救出 71 人失蹤狀況不明
國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台表示，搜救行動正在災區持續進行。軍方消息人士透露，目前已有71人成功從飛機殘骸中獲救並送醫治療。由於機上人數眾多，救援人員正與時間賽跑，在亞馬遜叢林周邊區域搜尋生還者，並對傷者進行緊急安置與醫療後送。

針對這起重大軍機空難，洛克希德馬丁公司發言人已對受難家屬表達慰問。哥國軍方目前尚未公布確切的機械故障或人為疏失細節，僅強調相關調查程序已啟動。由於墜機地點鄰近邊境，軍方也增派人力維持現場秩序，確保搜救作業與飛安鑑識能順利完成，後續將由國防部統籌發布調查進度。

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