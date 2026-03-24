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廖科溢感慨挑幼兒園如巡城　「像重考人生」掀家長共鳴

記者黃翊婷／綜合報導

知名旅遊節目主持人廖科溢2022年和主播秦綾謙結婚，隔年11月順利迎來一子，他日前表示，最近正在為兒子挑選幼兒園，可謂是「巡園如巡城」，越看越像在選擇人生路線，「究竟是孩子要入學，還是我重考一次人生」。意外引發許多家長共鳴，並紛紛留言表示認同。

▲▼廖科溢金鐘專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲廖科溢分享近期幫兒子挑選幼兒園的心得，讓許多家長深有同感。（資料照／記者李毓康攝）

廖科溢：選幼兒園像選人生路線

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廖科溢日前在臉書PO文中提到，近期正在為兒子挑選幼兒園，不論是公立、私立或非營利，均一間不漏，可謂是巡園如巡城，原本以為只是在幫孩子尋找一個白天可以寄放的地方，沒想到越看越像在選人生路線，究竟是要走穩健公務員風，還是菁英國際路線，一時之間連他都開始懷疑，「究竟是孩子要入學，還是我重考一次人生」。

廖科溢表示，公立幼兒園雖然穩，但需要抽籤，所以得看運氣；私立幼兒園選擇多元、資源豐富，可是學費偏高；非營利幼兒園學費比私立友善，制度比公立彈性，無奈名額有限，是否能入學要靠緣分。他感嘆，參觀一輪之後，彷彿是在回答一個殘酷的問題，「你希望孩子成為什麼樣的人？或者更誠實一點說：『你，準備好接受他成為什麼樣的人了嗎？』」

「但重要的是，未來孩子每天所要面對的 都會是什麼樣的人？」廖科溢認為，除了學習環境，家長還要考量距離、接送、時間、支援系統，他希望給孩子一個可以安心探索的地方，「與其急著讓他飛，不如先確定，他站得穩，也笑得出來。」

家長掀共鳴

文章公開之後，引發不少家長共鳴，大家紛紛留言表示選擇幼兒園真的很重要，「能遇到願意蹲下來陪孩子慢慢來的老師，尊重每位孩子不同的成長軌跡，我想對孩子而言就是最好的學校」、「學習的環境讓他開心最重要」、「一樣的煩惱」、「看完真的會不知如何是好，重點是不要哭，是笑著走進去，才會安心」。

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