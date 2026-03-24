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嗆青鳥去曬太陽！「紅茶巴士」闆娘噴淚4度鞠躬道歉：會認真反省

▲紅茶巴士老闆娘為「青鳥」言論噴淚道歉。（圖／翻攝自Threads）

▲紅茶巴士老闆娘為「青鳥」言論噴淚道歉。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台中連鎖飲料品牌「紅茶巴士」近日因老闆娘在社群平台回嗆網友「青鳥去曬曬太陽」，引發大批網友不滿，事件持續延燒。繼先前發文致歉後，創辦人夫妻23日再度拍攝影片公開道歉，過程中老闆娘數度哽咽落淚，甚至4度鞠躬致歉，盼能平息外界怒火。

回嗆言論掀風波　從創業分享變炎上事件

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回顧整起事件，原本是一段分享創業歷程的影片，卻因留言區出現批評聲浪，老闆娘情緒性回應「青鳥去曬太陽」，相關截圖被轉傳後迅速發酵，讓爭議從品牌經營轉向政治與身分議題，輿論持續升溫。

創辦人吳凱均在最新影片中表示，對於太太的不當發言向社會大眾致歉，並強調品牌為「100％台灣創立」。他也解釋，當時留言區確實出現不少針對身分的攻擊性言論，部分留言已被隱藏，導致外界看到的截圖並不完整，但仍坦言「不應該用這樣的詞語回應」。

▲紅茶巴士闆娘失言引發論戰。（圖／翻攝自Threads）

▲紅茶巴士闆娘失言引發論戰。（圖／翻攝自Threads）

淚崩鞠躬仍難止火　網友怒嗆拒買

老闆娘則在鏡頭前掩面落淚，表示因自身無知與不當發言，造成團隊與社會大眾困擾，未來會認真反省並了解台灣文化，也向加盟店夥伴致歉，坦言最對不起的是因事件受到波及的店家。

不過，道歉影片曝光後仍未平息輿論，多數網友不買單，怒批「假哭」、「不真誠」，甚至揚言抵制品牌；但也有部分聲音認為言論屬個人自由，不應過度放大。整起事件持續在網路發酵，品牌形象與後續影響仍有待觀察。

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