以色列官員曝：美國與伊朗最快本周將在巴基斯坦談判

▲美國、以色列與伊朗衝突持續，以官員透露，美伊本周將在巴基斯坦首都談判。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普23日遭伊朗打臉，伊朗強調未跟美國有任何溝通，但川普受訪時仍堅稱，不清楚伊朗在說什麼，更透露雙方周日（22日）才進行會談。以色列官員也表示，美國與伊朗官員預計本周會在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判。

根據《以色列時報》報導，一名不願具名的以色列官員表示，土耳其、埃及與巴基斯坦等國家正在協助斡旋，希望能促成美國與伊朗於本周在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，美方代表團將由川普的女婿庫許納（Jared Kushner）、特使魏科夫（Steve Witkoff）副總統萬斯出席，伊朗方面則是由伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）率領代表團。

川普23日在「真實社群」表示，「我很高興地報告，過去2天，美國與伊朗就徹底解決我們在中東衝突進行了非常良好且富有成效的對話，考量到這些深入、詳細和建設性的對話基調和氛圍，以及本周會持續進行對話，我已指示軍方暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期5天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功。」

沒想到川普才發文沒有多久，馬上遭到伊朗半官方媒體《法斯通訊社》報導打臉，強調伊朗從未與美國有任何直接或間接的溝通。

針對伊朗媒體的說辭，川普23日受訪時回應，庫許納與魏科夫22日晚間已跟伊朗方的對手進行了深入交談，他不清楚伊朗官媒在說什麼，「或許是因為我們摧毀了他們太多基礎設施，導致他們資訊不透明」。