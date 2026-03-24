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新北女國中生遭「學姐集體圍毆」！校方證實啟動調查：絕不寬貸

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲新北女學生遭學姊施暴，家長深夜陪同驗傷報案，校方強調零容忍。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

新北市日前發生女國中生遭學姊等人約到校外施暴案件，引發社會關注。校方針對21日發生的學生校外違法事件發出聲明表示，接獲通報第一時間已啟動校安應變機制，目前全案已由警方介入偵辦，校方除全力配合司法調查外，也同步展開校內輔導與行政處置，強調對於任何暴力行為「零容忍」。

口角升級成暴力　受害學生已報案驗傷

校方指出，事件起因為學生間言語糾紛，隨後演變為肢體衝突。受害學生已於22日下午完成驗傷，並在當晚由家長與校方陪同前往派出所報案。案發後，學務單位全程協助警方釐清涉案人員與事發經過，盼還原真相，保障受害學生權益。

警方在接獲報案後迅速展開調查，積極蒐證並通知相關人員到案說明。校方也對警方的即時介入表達感謝，指出警政單位展現高度效率與維護治安的決心，並承諾將確保受害學生安全，避免二次傷害。

成立專案調查　涉案學生將面臨懲處

針對後續處置，校方表示，已依《校園霸凌防制準則》成立專案調查小組，將以審慎態度釐清責任歸屬。對於涉及施暴或偏差行為的學生，將召開獎懲委員會依情節輕重予以處分，絕不寬貸。

同時，校方也將啟動輔導機制，為受害學生提供心理諮商與創傷修復，並對涉案學生進行法治教育與行為導正，持續追蹤其身心狀況。此外，未來也將結合警政資源，加強法治教育與衝突管理宣導，避免類似事件再度發生。

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