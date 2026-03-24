▲桃園購物節成效不如台中！謝美英批行銷乏力。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英23日於市議會定期大會，質詢經發局指出，桃園是全台人口成長最快、最年輕的城市，具備強大的消費潛力，但市府每年舉辦的桃園購物節，成效實在令人搖頭！不僅很多桃園人不知道有此活動，和台中購物節相比，桃園在行銷亮點與品牌記憶點上，可說是完敗。

謝美英說，攤開其他縣市的成績單，台中購物節已經做成了全國性的品牌，每年創造超過300億元的消費登錄金額，不僅台中市民參與，更成功吸引大量外縣市遊客專程去消費。台中購物節有送房子、送100萬現金等超強誘因，配合極具辨識度的行銷宣傳，話題性十足。

但桃園的獎項規劃與宣傳力道卻顯得零散且缺乏爆發力，預算花下去了，卻沒有在全國媒體或社群平台上激起任何火花。桃園購物節目前對桃園市民而言，只是一個把原本就會在桃園買日常用品的發票拿來登錄的活動，根本沒有達到刺激額外消費或跨區消費的經濟擴散效益。

其次，參與機制的便利性與整合度也需加強，許多市民朋友向謝美英反映，桃園購物節的發票登錄系統或相關載具整合，使用體驗並不順暢。建議參考台中市做法，透過專屬的應用程式，把購物節與市政服務、在地商家優惠高度綁定，形成完整的數位消費生態圈。

謝美英強調，桃園身為科技大市，在數位平台的整合上卻顯得落後，無法有效導流消費者到桃園在地商圈、夜市或觀光工廠，導致活動效益只停留在大型百貨或連鎖量販店，基層攤商與微型小店根本無感。

因此，要求經發局，桃園購物節不能只是為了辦而辦，務必提出全新戰略，有效整合觀光旅遊局、文化局等跨局處資源，設計出真正具有全國吸引力的誘因，並提出具體的績效指標。例如：外縣市消費者的佔比目標、為基層商圈帶來的實質收益成長率等，給桃園市一個真正能帶動地方經濟的購物節。