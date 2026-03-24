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桃園大園尖山考古館　兒童節免費親子體驗3/25開放報名

▲大園尖山考古館邀親子探索文化資產

考古繪本導讀。（圖／文化局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

兒童節連假怎麼玩？桃園「大園尖山考古展示館」邀請親子一起走進故事、動手探索！於4月3、4日推出兒童節系列活動，規劃6場結合繪本導讀與創意手作的親子體驗課程，透過聽故事、動手做，帶領孩子認識考古與文化資產的奧妙。活動全程免費，適合親子共學共玩。

市府文化局23日表示，本次活動以「在地文化x考古思維」為主軸，精選多本與桃園考古遺址及史前文化相關繪本，透過生動故事引導孩子進入考古世界，並結合延伸手作體驗，讓孩子在創作中學習觀察、推理與想像，如同小小考古學家，一步步拼湊出過去的生活樣貌。

▲大園尖山考古館邀親子探索文化資產

▲創意手作親子體驗課程。（圖／文化局提供）

除了活動課程外，大園尖山考古展示館也優化館內空間，打造溫馨舒適的閱讀角落，提供親子共讀的沉浸式體驗，今年更推出「雙月主題選書」機制，每兩個月精選不同主題書籍，從史前文化到文化資產，讓孩子透過閱讀認識土地故事，讓考古知識自然融入生活。

此外，延續兒童節熱潮，大園尖山考古展示館將於4月11日（六）下午2時至4時，在橫山書法藝術館書藝講堂舉辦考古學主題講座「猜猜我是誰？動物考古學」，邀請國立臺灣史前文化博物館南科考古館陳霈璿老師，以六種動物的考古研究案例為切入點，帶領民眾從動物遺留的線索中，解讀史前人類的生活環境與飲食文化，認識考古學多元且有趣的一面。

文化局指出，本次活動將於3月25日上午10時準時開放報名，6場手作課程依年齡規劃適齡參與，名額有限、額滿為止；考古學主題講座採自由入場。

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兒童節考古體驗親子活動桃園旅遊文化教育

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