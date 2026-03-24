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桃園地方創生邁向國際　青年局：與日韓馬跨國合作啟動

▲桃園地方創生邁入國際

▲桃園地方創生邁向國際，與日韓馬跨國合作啟動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局23日於該局演藝廳，舉行「115年桃園地方創生國際合作暨永續發展行動計畫啟動儀式」，將桃園地方創生團隊串聯日本、韓國及馬來西亞等國際夥伴，協助桃園在地品牌拓展國際市場。市府副秘書長金志聿出席活動，除授牌給今年獲選的15組「青年投入永續發展行動計畫」團隊，並宣告桃園地方創生邁入國際化新里程碑。

金副秘書長表示，地方創生不僅是活化在地的重要策略，更要透過「拉夥伴、建平台」，為地方團隊開創更多可能。此次簽署MOU並啟動國際合作平台，正是希望串聯日本、韓國及馬來西亞等國創生夥伴，透過跨國交流與資源共享，協助團隊拓展合作機會。他指出，地方創生不能只停留在地方，更要走入市場、拓展通路，讓好的理念與行動被看見，被市場認同。青年局將持續推動地方創生，扮演支持青年團隊的重要後盾，協助在地品牌走向國際，提升桃園城市競爭力與國際能見度。

▲桃園地方創生邁入國際

▲金志聿副秘書長授牌給桃園青年投入永續發展行動團隊創新組客客客到人 Hakka Global。（圖／青年局提供）

此計畫首度以「在地行動 × 國際鏈結」為核心，邀集海外團隊與桃園地方創生品牌，共59組團隊進行深度媒合，促成多項具體跨國合作。此次合作面向涵蓋永續材料、商品開發及文化體驗，例如：來自桃園區的「職人雞」與日本熊本縣傳統家鄉料理名店「向日葵亭」展開聯名商品開發；以復興區在地桂竹為核心的「桃園市復興桂竹產業發展協會」、「新竹金BAMBOO」也與馬來西亞檳城的團隊就竹纖維減塑應用進行技術交流。

▲桃園地方創生邁入國際

▲115年桃園地方創生國際合作暨永續發展行動計畫啟動。（圖／青年局提供）

另外，「貳柒珈琲焙煎所」則與馬來西亞的陶藝品牌進行跨域工藝合作；位於大溪、專注於文化設計的「晴感製物」亦正與日本團隊洽談文化觀光設計，未來可望逐步轉化為具體商業成果。另位於復興區之pluwfun未來設計所，亦與韓國BO+EMPLUS規劃台韓兩地市集交流活動。

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