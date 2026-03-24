涉竊佔里民土地堆瀝青廢料　新北里長收4萬被起訴求重判

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市三峽區插角里里長劉添財被控去年（2025年）11月間，涉擅自將蔡姓里民的土地，提供給道路工程包商違法堆置刨除的瀝青廢料，劉藉此收取4萬元酬勞，包商也省下約18萬元清運費用，新北地檢署今（23日）起訴劉男4人涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，建請法院對劉男與朱姓女包商、林姓工程行老闆從重量刑。

本案源於女子朱素慧經營的立向營造公司，承包新北市府農業局招標的三峽區道路改善工程，工程行老闆林嵩乾提議在山區找空地堆置刨除的瀝青廢料，朱女要公司派駐現場負責人王駿晟想辦法，王男接洽當地里長劉添財找門路。

劉男未經同意，涉擅自提供蔡姓里民一塊空地給朱女等人，去年11月間，2周內傾倒349.05立方公尺瀝青廢料，劉男不但藉此收取4萬元酬勞，並要求朱女等人用現成的瀝青廢料，將蔡姓里民的空地，以及另1處他人所用的道路鋪平整地，以便日後出售。

案經新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官陳怡均指揮偵辦，確認朱女、林男的公司均無清運、處理廢棄物的許可文件，而瀝青廢料若未依規定回收再利用，應視為廢棄物，去年12月4日搜索約談劉男等人到案，訊後以犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，聲押禁見劉男與朱女獲准。

檢方查出朱女藉由本案，省下約18萬元清運費用，被環保機關查緝後，朱女要求相關施工人員統一口徑，對外宣稱因瀝青廠滿廠，所以將刨除的瀝青廢料「暫置」空地，劉男更刪除相關對話記錄躲避查緝。

檢方今起訴劉男4人與朱女的公司，涉犯竊佔、《廢棄物清理法》等罪嫌，並指劉男身為地方民選代表，理應恪遵法令，卻圖一己私利，本案行為助長違法處理廢棄物歪風，對環境造成潛在污染風險，到案始終推諉不知情，林男也不認罪，加上朱女同樣犯後態度不佳，建請法院對3人從重量刑。