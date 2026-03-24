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日賞櫻景點塞到掛「滯留禁止」標語　達人喊話台人：大家放過它吧

▲▼人氣太高了！日本櫻花景點「1標語」吵翻 達人喊話台灣人：放過它吧。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

▲日本1賞櫻景點塞爆，達人喊話「大家放過它吧」。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

記者趙蔡州／綜合報導

每年3月至4月是日本櫻花盛開的季節，許多台灣人都會飛到日本旅遊賞櫻，不過日本旅遊達人林氏璧表示，櫻花季湧入的大量人流已嚴重影響當地人生活，東京熱門賞櫻景點「目黑川」近期甚至掛起了「滯留禁止」的布條，讓他感嘆「我覺得大家這幾年就放過目黑川吧，不要去了」，引發網友熱議。

林氏璧在臉書表示，關於目黑川賞櫻，他最近看到非常多日本人討論，當地政府在一處熱門的橋掛上了「滯留禁止」的布條，這件事情在日本人之間吵了起來，很多當地居民也紛紛出來說話，「蠻感嘆的，15年前我第一次寫目黑川這個點時，當時還沒什麼人知道，我標題還寫『東京鮮為人知的賞櫻景點』，沒想到後來越來越紅，完全不可同日而語」。

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林氏璧指出，對於當地居民來說，櫻花季節已經變成夢靨，「我覺得大家這幾年就放過目黑川吧，不要去了，有很多其他地方可以去的，櫻木經過大幅修減後，也需要時間才能長回來。不過，當年清晨我看到的那個幾乎沒有人的目黑川櫻花美景，應該是回不來了。」

林氏璧也貼出一些日本網友的留言，「作為當地人，每晚不管多晚回家，橋上總是擠滿人，人多到連想過目黑川回家都辦不到」、「是因為聚集在這裡的這群人一點教養也沒有，才會被掛上這種橫幅」、「我是當地居民，雖然有很多人前來，但每年情況都很慘，目黑川沿岸的店家會販賣食物，但垃圾卻不丟進垃圾桶，而是隨處散落在河岸邊」。

貼文一出立刻引起網友熱議，有人說，「賞櫻變成去賞人那還有什麼意義」、「只能說每個規定的後面都有個故事」、「我去年去的，人真的不少，就連當地臨時派出所警員都有火氣」、「其實說穿了就是觀光客不夠文明，也難怪居民反彈啦」。

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