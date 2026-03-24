清明連假返鄉搶機位　金門加班機3／25開放訂位

▲清明連假金門加班機25日開放訂位。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

因應清明連續假期返鄉人潮，金門縣政府協調交通部民用航空局及航空公司增開台金航線加班機4架次、提供462個座位，將於3月25日上午9時開放訂位，盼紓解鄉親返鄉壓力。

金門縣政府說明，此次加班機安排於4月3日及4月5日，4月3日由華信航空執飛，台北往金門時間為晚間20時45分，金門往台北時間為晚間22時40分；4月5日則由立榮航空執飛，台北往金門時間為晚間19時30分，金門往台北時間為晚間21時25分。除空運外，縣府也考量清明期間海象較穩定，已規劃租用船舶疏運旅客，專船自3月16日起開放訂票，供鄉親依需求選擇，也提供民眾更多選擇性。

縣府提醒，清明連假尖峰期間（4月2日至4月4日台灣往金門、4月5日至4月7日金門往台灣），機票將加註「限當日當班次使用」規定，逾期即失效，以確保運能有效利用。此外，旅客須於訂位後3日內完成開票，以利航班座位掌握及後續運能規劃。

縣府也呼籲，如臨時無法搭機，務必於班機起飛前取消訂位並依規定辦理退票，以保障自身權益。同時建議旅客提早完成訂位，避免現場候補耗時；並請留意天候變化，提早抵達機場並備齊證件，以確保行程順利。