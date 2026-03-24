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台61線布袋新塭增設交流道3月底開工　2028年完工

▲▼ 台61線布袋新塭增設交流道 預計115年3月底開工 提升嘉義沿海交通效能 。（圖／交通部公路局南區公路新建工程分局提供）

▲台61線布袋新塭增設交流道 預計115年3月底開工 提升嘉義沿海交通效能 。（示意圖／交通部公路局南區公路新建工程分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部公路局南區公路新建工程分局於今（23）日假嘉義縣布袋鎮舉辦「台61線布袋新塭地區增設交流道工程」地方說明會，邀請立法委員蔡易餘、嘉義縣議員黃金茂、翁聰賢、蔡信典、布袋鎮長蔡瑋傑及地方鄉親共同參與。會議由南區分局主任工程司蔡鴻麒主持，會中宣布該工程已順利決標，預定於115年3月31日正式開工，預計117年3月完工，期能有效縮短地方進出快速公路之行車時間，帶動區域整體發展。

南區分局蔡鴻麒主任工程司指出，布袋新塭及義竹地區長期依賴縣道163線作為主要聯外道路，距離台61線既有交流道約需4至5公里，對當地居民及物流往來相對不便。經中央與地方多年研議，正式規劃辦理交流道增設工程。本案已於114年11月21日由永䥶營造股份有限公司承攬決標。蔡主任表示，完工後將大幅提升新塭地區的交通可及性，並有效分擔現有路網壓力。

針對民眾關心的用地進度，嘉義縣政府建設處說明，用地協議價購已於114年12月11日完成。用地範圍涵蓋私有土地18筆（35位所有權人）及公有土地17筆，目前私有土地所有權人已陸續辦理簽約，公有土地撥用作業亦正由相關機關審辦中，進度符合預期。

由於工程範圍主要位於台61線側車道，施工期間將實施交通維持措施。南區分局提醒，屆時將有車道調整及部分管制，呼籲用路人行經該路段務必減速慢行，並配合現場指揮，以維護施工期間的交通安全。

南區分局最後強調，後續將持續與地方保持密切溝通，納入各方建議，確保工程能如期如質完成，為嘉義沿海地區打造更完善、便捷的交通環境。

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