災害死亡可避免　暨大成立ADN台灣支部與國際防災減災接軌

▲日本關西大學社會安全部教授城下英行教授(右)頒發感謝狀予「ADN台灣支部」發起人陳皆儒。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為與國際接軌、預防全球氣候變遷與頻繁災害，國立暨南國際大學推動成立「Avoidable Deaths Network（ADN）台灣支部」；暨大指出，這不僅象徵台灣正式加入全球推動「災害死亡是可以避免的（Disaster Deaths Are Avoidable）」行動網絡，更標誌著南投埔里將成為國際減災研究的重要基地。

暨大指出，ADN於2019年由英國萊斯特大學（University of Leicester）與日本關西大學等學術重鎮共同發起，組織核心理念在於挑戰「天災不可違」的傳統觀念，強調透過制度改善、醫療及時介入與預防教育，許多生命損失其實可以避免，因此由該校科技學院、水沙連學院與人文創新與社會實踐研究中心聯手推動ADN台灣支部，並於3月12日舉辦成立活動，同時響應全球「可避免災害死亡國際關注日（IAD4AD）」。

ADN創辦人Nibedita S. Ray-Bennett教授於線上致詞中表示：「許多災害死亡並非單純由自然災害造成，而是與醫療延誤、缺乏預防措施或災害治理不足等因素相關。」她期待台灣支部的成立，能透過跨國合作，找出隱藏在制度與社會結構中的風險因子；ADN台灣支部共同發起人暨助理教授林怡資強調，台灣支部將轉化學術研究為實際行動，特別針對高齡者與弱勢族群的災時風險進行優化，暨大科技學院院長陳皆儒則表示：「這是一場『在地行動、國際連結』的實踐，我們要讓台灣在城鎮防災與社區韌性的經驗，成為世界學習的對象。」

活動現場也由埔里鎮防災志工隊呈現草根參與的實務經驗、台北市消防局職員謝宜紘與嘉義縣雙溪國小校長徐英傑分別就高齡防災與校園教育進行深度剖析。日本關西大學教授城下英行在演講中呼籲：「防災教育的真諦在於『從別人的經驗中學習』，這能讓我們在危險來臨前就累積足夠的知識。」並由ADN推動的《Junior Champion Magazine》青年編輯Arkoneil Ghosh與Anushka Konar分享，年輕世代如何以第一視角記錄氣候變遷對社區的衝擊。

暨大表示，ADN台灣支部未來將固定於每年3月12日舉辦相關活動，結合學校、社區與國際網絡，持續推動相關防災減災理念。