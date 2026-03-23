三峽里長淪環保蟑螂！收4萬讓業者亂倒「廢瀝青」　檢怒求重刑

▲插角里長劉添財。（圖／翻攝插角里網站）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三峽區插角里長劉添財，涉嫌勾結營造業者非法傾倒工程廢料，還收取4萬元報酬並刪除對話紀錄滅證。新北地檢署偵結後，依《廢棄物清理法》及竊佔等罪起訴劉添財、營造公司負責人朱素慧、工程行負責人林嵩乾及相關人員，並認定劉、朱、林3人犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢方調查，朱素慧經營的立向營造公司，去年承包新北市農業局三峽區道路改善工程，為節省廢棄物處理成本，透過現場負責人王駿晟與林嵩乾牽線，找上里長劉添財協助。劉男未經地主同意，擅自提供里內蔡姓民眾的私人土地及山區道路，供業者傾倒約349.05立方公尺的瀝青刨除料，讓業者省下約18萬餘元清運費。

收錢還要求整地 私地變「免費垃圾場」

檢方指出，劉添財除收取4萬元報酬外，還要求業者利用這些廢瀝青替土地整地，甚至延伸至附近道路鋪設，以利日後出售牟利。相關廢料未經合法處理程序，依法已屬廢棄物，任意棄置恐對環境造成污染風險，整起行為宛如「美濃大峽谷翻版」，影響範圍廣泛。

此外，案發後環保機關介入查緝，劉添財竟刪除對話紀錄試圖規避追查，且至今仍否認犯行；朱素慧則被指示員工對外說詞為「暫時放置」，林嵩乾亦否認涉案，3人均被檢方認定犯後態度惡劣。

新北地檢署強調，劉添財身為地方民選代表，本應守法並維護公共利益，卻反而帶頭違法，助長非法處理廢棄物歪風。檢方認為，本案不僅涉及不法利益，更可能對環境造成長期污染，已嚴重影響社會觀感與法治秩序，依法提起公訴，並請求法院從重量刑，以儆效尤。