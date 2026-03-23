新北女國中生遭學姊「持球棒逼下跪」　霸凌片瘋傳…10人送辦

▲新北女國中生遭校園霸凌（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市某國中日前一名女學生與同校學姊發生口角，竟遭對方多人約到校外，持球棒威脅下跪道歉並施暴毆打，過程還被拍下上傳至社群平台Threads引發網友熱議。永和警方昨（22日）獲報後2天內火速通知涉案的10人到案，將依傷害、恐嚇、妨害自由及公然侮辱等罪移送新北少年法庭。新北市教育局也嚴正聲明，絕不寬貸任何校園暴力。

據了解，21日晚間7時許，受害的A少女與同校的2名學姊產生口角糾紛，遭對方相約至校外永和區保福路一段附近談判。不料，對方竟夥同多名友人到場，不僅對A少女言語羞辱，更強迫她下跪，甚至持球棒動手毆打、掌摑頭部。

整個施暴過程被在場同夥拍下，並張貼到社群平台Threads，影片中少女無助下跪、霸凌的畫面引發網友憤慨。A少女翌日（22日）在家人陪同下前往派出所報案，對涉案人等提出傷害、恐嚇、妨害自由及公然侮辱等多項告訴。

永和警分局接獲報案後立即組成專案小組，透過影片與情資鎖定涉案名單，在昨天及今天陸續通知10名涉案人到案說明。全案訊後依少年事件處理法及相關刑事罪移送少年法庭審理。警方除要求當事人撤除原始貼文外，針對其他網友轉傳影像，已透過刑事警察局（CIB）系統通報Meta公司強制下架，以防止二次傷害。

新北市教育局表示，本案為21日永和區某國中學生疑似因口角衝突，被害人於校外遭受同校學姊不當對待事件，學校接獲訊息後已完成校安通報，並於22日陪同學生及家長報案，告知相關權益，持續提供必要關懷與協助。

另有關影片流傳散播、要求下跪及疑似施暴等情形，教育局已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方進行相關行為人學生等筆錄調查。待事實釐清後，依校規及相關規定妥處，對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。

永和分局呼籲，對於任何暴力行為，警方均將依法嚴辦，決不寬貸，並提醒民眾切勿轉傳相關影像，以避免對被害人造成二次傷害及觸法。