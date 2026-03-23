　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

▲▼OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透） 

▲OnlyFans擁有者驚傳癌逝，享年43歲。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

成人社群平台OnlyFans的擁有者Leonid Radvinsky於23日因癌症辭世，享年43歲。OnlyFans發布聲明表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布Leo Radvinsky的離世。Leo在與癌症長期抗爭後安詳辭世，家屬希望在這個艱難的時刻能夠保有隱私。」

綜合外媒報導，Radvinsky是烏克蘭裔美國企業家，早年主修經濟學並具備程式開發背景，行事風格極為低調。他於2004年創辦色情網站MyFreeCams.com，隨後在2018年收購OnlyFans母公司Fenix International Limited的多數股權，成為該平台最大股東。

在他的主導下，OnlyFans成功轉型為允許創作者直接向粉絲收費的訂閱經濟模式，徹底改變了成人內容產業的運作方式。尤其在疫情期間，大量創作者轉向線上變現，推動OnlyFans迅速崛起為全球現象級平台。

據報導，截至2024年，OnlyFans已擁有超過460萬名創作者與3.77億用戶，年營收達14億美元，平台抽成比例約為20%。自2021年以來，Radvinsky已從公司領取約18億美元的股利，光是2024年就靠股息分紅賺進7.01億美元（約22億新台幣）。他的身價估計高達38億美元（約1200億新台幣），是少數極度低調的科技富豪之一。

Radvinsky的離世也為OnlyFans的未來增添了不確定性，據報導，他在辭世前仍持續洽談出售OnlyFans事宜，曾傳出以最高80億美元估值尋求買家。路透社今年1月也曾報導，OnlyFans正考慮將多數股權出售給投資公司Architect Capital，該筆交易對公司估值約為55億美元（約1755億新台幣），其中已包含公司債務部分。

Radvinsky生前曾表示，若OnlyFans成功出售，他打算將大部分財富捐出。如今隨著這位核心持有人驟然離世，相關交易進程與股權安排恐怕都需要重新評估與調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洪誠陽給兩歲女兒道歉信　痛批「相信因果現世報」
川普：5天內結束戰爭
新青安2.0恐福利大縮水、門檻墊高
墓園活春宮！不雅片瘋傳　男女「大馬墓碑旁激戰」
快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普曝「伊朗急著求協議」：5天內結束戰爭

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

快訊／離最後通牒只剩幾小時　川普宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

猶太社區6輛救護車連環爆炸　警方列反猶仇恨犯罪

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳　當場被抓包飆罵

油價漲破30%！美西南部各州最慘　他「房租拿來墊油錢」

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域　白宮：敬請期待

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普曝「伊朗急著求協議」：5天內結束戰爭

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

快訊／離最後通牒只剩幾小時　川普宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

猶太社區6輛救護車連環爆炸　警方列反猶仇恨犯罪

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳　當場被抓包飆罵

油價漲破30%！美西南部各州最慘　他「房租拿來墊油錢」

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域　白宮：敬請期待

UNIQLO U春夏系列開賣！5件必買布勞森外套、工裝褲都在清單

兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

謝京穎認孕婦戒糖好難　「出國天天全糖」回台秒測糖水

戀愛詐團用AI寫文案　高富帥、白富美全靠「一鍵生成」

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

初代台大學霸歌手是她！　65歲美成這樣...小鮮肉當眾告白：我愛你

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

越喜歡越疏遠？「迴避型人格」戀愛3大特點曝光

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

【沖繩掉手機竟現蹤台灣】失主靠定位找上3C店　離奇過程曝光

國際熱門新聞

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

遊韓「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台客

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

千人斬2.0！她峇里島激戰騎士恐關16年

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

更多熱門

相關新聞

千人斬2.0！她峇里島激戰騎士恐關16年

千人斬2.0！她峇里島激戰騎士恐關16年

法國23歲色情網紅梅莉莎（Melisa Mireille Jeanine）與另外2名男子，因在峇里島拍攝色情影片被捕，若罪名成立最高恐面臨16年刑期。幾個月前，自稱「千人斬」的英國情色網紅邦妮（Bonnie Blue）也因相同犯行在峇里島落網，最終被罰款並禁止入境10年。

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

成人平台高收入背後低薪內幕！

成人平台高收入背後低薪內幕！

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

關鍵字：

OnlyFansLeoRadvinsky成人平台癌逝

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

即／台南回收廠惡火傳爆炸聲！1員工受困

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面