悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

▲OnlyFans擁有者驚傳癌逝，享年43歲。（示意圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

成人社群平台OnlyFans的擁有者Leonid Radvinsky於23日因癌症辭世，享年43歲。OnlyFans發布聲明表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布Leo Radvinsky的離世。Leo在與癌症長期抗爭後安詳辭世，家屬希望在這個艱難的時刻能夠保有隱私。」

綜合外媒報導，Radvinsky是烏克蘭裔美國企業家，早年主修經濟學並具備程式開發背景，行事風格極為低調。他於2004年創辦色情網站MyFreeCams.com，隨後在2018年收購OnlyFans母公司Fenix International Limited的多數股權，成為該平台最大股東。

在他的主導下，OnlyFans成功轉型為允許創作者直接向粉絲收費的訂閱經濟模式，徹底改變了成人內容產業的運作方式。尤其在疫情期間，大量創作者轉向線上變現，推動OnlyFans迅速崛起為全球現象級平台。

據報導，截至2024年，OnlyFans已擁有超過460萬名創作者與3.77億用戶，年營收達14億美元，平台抽成比例約為20%。自2021年以來，Radvinsky已從公司領取約18億美元的股利，光是2024年就靠股息分紅賺進7.01億美元（約22億新台幣）。他的身價估計高達38億美元（約1200億新台幣），是少數極度低調的科技富豪之一。

???????????????? Leonid Radvinsky, billionaire owner of the OnlyFans, has died at the age of 43 due to cancer.



Radvinsky, a Ukraine-born Jew, emigrated to the United States as a child. He became the largest donor to AIPAC in 2024, pledging $11 million to the Israel lobby.



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Radvinsky的離世也為OnlyFans的未來增添了不確定性，據報導，他在辭世前仍持續洽談出售OnlyFans事宜，曾傳出以最高80億美元估值尋求買家。路透社今年1月也曾報導，OnlyFans正考慮將多數股權出售給投資公司Architect Capital，該筆交易對公司估值約為55億美元（約1755億新台幣），其中已包含公司債務部分。

Radvinsky生前曾表示，若OnlyFans成功出售，他打算將大部分財富捐出。如今隨著這位核心持有人驟然離世，相關交易進程與股權安排恐怕都需要重新評估與調整。