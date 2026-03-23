台南廢五金場陷火海「燒到變形」！失聯員工找到了...受困2樓喪命

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市仁德區今（23日）晚間發生重大死亡火警！消防人員於深夜21時17分，在起火工廠的2樓處接觸到一名死者。由於現場鐵皮結構因高溫嚴重變形、傾斜，救災人員正嘗試以開挖方式將遺體移出。目前現場已由警方拉起封鎖線，歸仁分局也介入調查，並報請檢察官相驗釐清身分與死因。

▲台南仁德工廠深夜惡火，1員工受困2樓喪命。（圖／記者林東良翻攝）

這起火警發生於23日19時13分，位於保安路二段的一處廢五金回收工廠突然竄出火舌，現場不時傳出爆炸聲響，火勢迅速蔓延。消防局獲報後緊急出動27車、52人趕赴現場灌救。初步有多名員工順利逃出，但清點後發現仍有一名外籍移工失聯，疑似受困火場。

火勢猛烈延燒 鐵皮建物變形阻搜救

由於工廠內堆放大量廢五金與易燃物，火勢一發不可收拾，整棟鐵皮建物迅速陷入火海，燃燒面積約150平方公尺。高溫導致建物結構嚴重變形、傾斜，增加搜救難度。消防人員考量有崩塌風險，初期無法深入搜索，隨後緊急調派重機具進場破壞結構，才得以推進搜救行動。

消防人員於19時53分成功控制火勢，避免延燒至鄰近工廠，但在後續殘火處理與搜索過程中，仍於2樓發現受困員工，經確認已無生命跡象，不幸罹難。

目前火場仍有零星殘火待處理，詳細起火原因及財物損失，正由消防局火調科進一步調查釐清。歸仁分局也已完成初步調查與筆錄，後續將報請檢察官相驗，釐清整起事故經過。