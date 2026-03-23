川普曝「美方非常有意和談」：伊朗正急著求協議

▲伊朗官媒否認雙方談話，但川普打臉稱美方非常有向達成協議，並且已經派遣特使接頭。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美伊局勢出現重大轉機？美國總統川普於美東時間 23 日與福斯商業新聞（Fox Business）主持人進行通話，他明確表示，伊朗現在「非常渴望達成協議」，且美方已派出特使進行深夜密談。為了保留談判空間，川普更宣布已指示軍方，暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊行動，為期5天。

川普親口證實：伊朗「非常想談」

根據福斯商業新聞主持人瑪麗亞．巴提羅莫（Maria Bartiromo）在節目中的轉述，她剛與川普結束通話，川普在電話中親口告訴她，「伊朗非常渴望達成協議（Iran wants to make a deal badly）」。川普強調，雙方的對話一直在持續進行中，並非如外界傳聞的陷入僵局。

巴提羅莫詢問這場衝突還會持續多久，川普回應，他已經下令要求軍方暫緩或推遲對伊朗電力與能源基礎設施的打擊，並定下了 5 天的期限。川普表示，如果進展順利，達成實質成果的時間甚至可能比 5 天更快。

庫許納、威特科夫深夜密會 美方展現談判誠意

針對伊朗官媒否認雙方有任何接觸，川普在訪談中顯得不以為然。他向巴提羅莫透露，美方對於達成協議非常有誠意，且事實上，「最近一次談話就發生在昨晚」。

川普點名其特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）以及女婿賈德．庫許納（Jared Kushner），證實兩人已在週日晚間與伊朗方的對手進行了深入交談。川普直言，他不清楚伊朗官方媒體在說什麼，「或許是因為我們摧毀了他們太多基礎設施，導致他們資訊不透明」。

