　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普曝「美方非常有意和談」：伊朗正急著求協議

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲伊朗官媒否認雙方談話，但川普打臉稱美方非常有向達成協議，並且已經派遣特使接頭。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美伊局勢出現重大轉機？美國總統川普於美東時間 23 日與福斯商業新聞（Fox Business）主持人進行通話，他明確表示，伊朗現在「非常渴望達成協議」，且美方已派出特使進行深夜密談。為了保留談判空間，川普更宣布已指示軍方，暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊行動，為期5天。

川普親口證實：伊朗「非常想談」

根據福斯商業新聞主持人瑪麗亞．巴提羅莫（Maria Bartiromo）在節目中的轉述，她剛與川普結束通話，川普在電話中親口告訴她，「伊朗非常渴望達成協議（Iran wants to make a deal badly）」。川普強調，雙方的對話一直在持續進行中，並非如外界傳聞的陷入僵局。

巴提羅莫詢問這場衝突還會持續多久，川普回應，他已經下令要求軍方暫緩或推遲對伊朗電力與能源基礎設施的打擊，並定下了 5 天的期限。川普表示，如果進展順利，達成實質成果的時間甚至可能比 5 天更快。

庫許納、威特科夫深夜密會　美方展現談判誠意

針對伊朗官媒否認雙方有任何接觸，川普在訪談中顯得不以為然。他向巴提羅莫透露，美方對於達成協議非常有誠意，且事實上，「最近一次談話就發生在昨晚」。

川普點名其特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）以及女婿賈德．庫許納（Jared Kushner），證實兩人已在週日晚間與伊朗方的對手進行了深入交談。川普直言，他不清楚伊朗官方媒體在說什麼，「或許是因為我們摧毀了他們太多基礎設施，導致他們資訊不透明」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新青安2.0恐福利大縮水、門檻墊高
墓園活春宮！不雅片瘋傳　男女「大馬墓碑旁激戰」
快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市
快訊／OnlyFans老闆癌逝　享年43歲
台南工廠「燒到變形」！員工受困死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普曝「美方非常有意和談」：伊朗正急著求協議

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

快訊／離最後通牒只剩幾小時　川普宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

猶太社區6輛救護車連環爆炸　警方列反猶仇恨犯罪

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳　當場被抓包飆罵

油價漲破30%！美西南部各州最慘　他「房租拿來墊油錢」

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域　白宮：敬請期待

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普曝「美方非常有意和談」：伊朗正急著求協議

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

快訊／離最後通牒只剩幾小時　川普宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

猶太社區6輛救護車連環爆炸　警方列反猶仇恨犯罪

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳　當場被抓包飆罵

油價漲破30%！美西南部各州最慘　他「房租拿來墊油錢」

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域　白宮：敬請期待

戀愛詐團用AI寫文案　高富帥、白富美全靠「一鍵生成」

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

初代台大學霸歌手是她！　65歲美成這樣...小鮮肉當眾告白：我愛你

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

越喜歡越疏遠？「迴避型人格」戀愛3大特點曝光

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

台南廢五金場陷火海「燒到變形」！失聯員工找到了...受困2樓喪命

賈永婕合照周子瑜！　抓包尪修圖P掉她：膽子很大

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

【下次送牠爬101XD】豬鼻蛇把自己卡進窗溝扭來扭去往上登頂！

國際熱門新聞

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

遊韓「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台客

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

千人斬2.0！她峇里島激戰騎士恐關16年

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳

更多熱門

相關新聞

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

美國總統川普23日晚間宣布，由於美國跟伊朗進行「良好且富有成效的對話」，將延後5天對伊朗核電廠的攻擊。然而，就在川普發布消息後不久，伊朗半官方的媒體《法斯通訊社》突然報導，伊朗從未與美國進行直接或間接的溝通。

道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天

油價漲破30%　他房租拿來墊油錢

油價漲破30%　他房租拿來墊油錢

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域

外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域

關鍵字：

美伊川普和談戰爭福斯商業新聞

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面