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馬辦指「違反財政紀律」送司法調查　蕭旭岑：一切合法且符紀律

▲▼國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會人事地震風波持續延燒，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。基金會今（23日）傍晚發聲明指出，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。蕭旭岑對此回應，一切作為都經前總統馬英九同意辦理，一切合法且符合紀律。

馬英九基金會日前聘請台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，聲明特別提到，戴遐齡「人品端正，操守清廉」，引發外界聯想。國民黨主席鄭麗文今日則以「正派」來形容蕭旭岑。鄭麗文指出，自己非常了解也信任蕭旭岑，人正派且兩岸論述非常熟悉，對國民黨忠心耿耿，保護馬也讓蕭旭岑心無旁騖地專心黨務，就是這樣子沒有很複雜，其實滿單純的。

戴遐齡表示，近日有關基金會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對基金會之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

戴遐齡說，相信司法調查結果出爐，自會真相大白。外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義的不實事項，基金會將採取法律行動，以正視聽。

蕭旭岑回應，他和同事在基金會的一切作為，都有向馬前總統報告並經馬同意辦理，一切合法且符合紀律，希望馬英九基金會董事會能深入了解。

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