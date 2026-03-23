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台北「球棒8煞」砸禮儀公司　黑幫主嫌撂人尋仇遭聲押

▲北市二殯旁一間禮儀公司遭黑衣人持球棒砸店，警方到場查案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲惡煞持球棒砸店禮儀公司，8人遭聲押。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、許力方／台北報導

台北市大安區辛亥路第二殯儀館旁一間禮儀公司，22日上午遭多名幫派惡煞持球棒闖入砸毀設備後逃逸。警方獲報後迅速成立專案小組，晚間陸續將主嫌在內共8人拘提到案，並依組織犯罪等罪嫌移送法辦，經檢方複訊後，23日晚間已向法院聲請羈押禁見。

持棍闖入砸店　分乘計程車逃逸

警方指出，當天上午10時許接獲報案，趕抵現場發現無人受傷，但店內玻璃門、冷氣與電腦設備遭破壞，初估損失數萬元。經調閱監視器畫面，發現約10名黑衣人持棍棒進入店內砸毀物品，隨後分乘3輛計程車離開，過程未對現場人員動手，因此警方研判，不排除有幫派背景介入，隨即報請台北地檢署指揮偵辦。

晚間全數拘提　疑涉幫派糾紛

專案小組於22日晚間6時先行拘提主嫌顏姓男子及3名共犯，並於晚間9時再拘提其餘4人到案，合計8名嫌犯全數落網，據悉，主嫌具幫派背景疑似為竹聯幫分子。顏男等人到案後辯稱，因與該禮儀公司發生停車糾紛，才糾眾尋仇，案情仍待進一步釐清，訊後依違反組織犯罪防制條例、刑法毀損、恐嚇及妨害秩序等罪嫌，將8人移送北檢；檢方複訊後認為，嫌犯涉案情節重大且有串證之虞，聲請羈押禁見，全案持續擴大偵辦中。

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