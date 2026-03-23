戀愛詐團用AI寫文案　高富帥、白富美全靠「一鍵生成」

▲台中蕭男為首的戀愛詐欺集團，上網盜圖運用AI自動生成符合假人設劇本的文案，調查局新北市調查處報請台中地檢署指揮查獲。（圖／調查局提供）

記者黃哲民、游瓊華／台北報導

蕭姓男子為首的詐團，藏身台中一處門禁嚴格的透天厝社區，架設電信機房專挑海外華僑與對岸男女從事戀愛詐欺，更上網盜用帥哥美女生活照，運用AI自動編寫文案建立「高富帥」或「白富美」的虛擬人設，十分逼真，調查局新北市調查處循線查獲蕭男4嫌，移送台中地檢署起訴，台中地院審理中。

新北市調處去年（2025年）蒐報分析跨境詐欺情資，發現以蕭男為首的詐欺集團，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及對岸男女搭訕、試探，進而表達好感、假裝交往，等被害人卸下心防，就開始以投資賺錢、共同在海外置產生活等美好願景，慫恿被害人逐步踏入騙局。

▲蕭男為首的戀愛詐欺集團，誘騙被害人註冊詐團預先架設並操控的虛假投資網站。（圖／調查局提供）

期間，蕭男招募3名手下，並提供完整「戀愛投資詐欺教戰手冊」，內容涵蓋「安全說詞」（回應司法單位之統一說詞）與「假人設設定」，詳列詐騙階段的「流程行程表」，每一階段均有相對應劇本與話術，要求成員按表操課，逐步推進，確保被害人情感操控與詐騙節奏一致，手法細膩縝密且分工明確。

蕭男等人為強化虛擬人設真實度，上網大量盜用帥哥美女生活照，尤其是泰國等東南亞地區非華人圈的網紅，運用AI「看圖說故事」，自動編寫符合虛擬人設劇本的社群文案，假裝跟被害人分享生活瑣事，連語氣都選用貼近被害人族群的慣用語，更著重塑造「高富帥」或「白富美」，透過AI還不會搞混對象。

▲檢警調專案小組在現場扣得大量手機及網路分享器等通訊設備。（圖／調查局提供）

最後目的，是誘騙被害人註冊詐團事先架設的虛假投資網站，詐團成員透過網站後臺操控出入金金額及獲利數據，營造被害人投資獲利假象，待被害人繼續砸錢、完成「養套殺」，就封鎖帳號，致被害人血本無歸。

新北市調處查出蕭男詐團機房藏身台中市大雅區一處門禁嚴格的透天厝社區，報請台中地檢署檢察官汪思翰指揮偵辦，與新北市林口警分局、台中市霧峰警分局共組專案小組，攻堅逮捕蕭男4嫌，查扣作案手機65支、電腦主機1台、訊號放大器2組、網路分享器3台等犯罪工具。

蕭男4嫌經檢方複訊後均聲押禁見獲准，上月（2月）20日起訴移審台中地院審理中。

調查局呼籲大眾注意「假戀愛、真詐財」及「假投資、真吸金」，是詐團常見手法，尤其結合AI科技與跨境洗錢管道，更增加查緝難度，調查局持續強化科技偵查量能與跨機關合作，積極查緝集團性電信詐欺機房，溯源追查幕後金主與洗錢管道，徹底瓦解犯罪網絡，守護國人財產安全。