桃園摩鐵命案！7人喝酒爆衝突「1男遭捅亡」　兇嫌滿臉血想逃被逮

記者楊熾興、閔文昱／桃園報導

桃園市桃園區今（23日）下午發生一起命案，一處汽車旅館內傳出酒後衝突，演變成持刀攻擊事件，造成1名男子傷重不治。警方獲報後迅速到場，當場逮捕涉案李姓男子，並將現場相關人員帶回釐清案情，全案依殺人罪嫌偵辦中。

▲桃園摩鐵爆發命案，酒後衝突釀1死7傷，嫌犯落網。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

警方表示，今天下午3時10分接獲汽車旅館員工報案，指客房內有激烈爭吵聲。桃園市政府警察局桃園分局中路派出所員警趕抵現場時，發現李姓男子滿臉血跡，正準備騎機車離開，當場將其攔下控制。

員警隨後進入房內，發現26歲林姓男子倒臥地面、已無呼吸心跳，立即通報消防人員到場急救。救護人員施以CPR後送往醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。

酒後口角失控 互毆升級成奪命刀攻

經警方初步調查，李男與林男均是應朋友邀約到場聚會，現場共7人飲酒作樂，疑因酒後言語衝突爆發肢體衝突，雙方互毆過程中，李男憤而持刀攻擊林男，釀成悲劇。

消防單位指出，現場共有7人受傷，其中林男到院前心肺功能停止（OHCA），另29歲李男額頭有割傷送醫，其餘5人經包紮處置後未送醫。現場共出動5輛救護車、10名消防人員進行救護。

警方強調，已將在場所有人帶回調查，全案依殺人罪嫌偵辦中，詳細案發原因仍待進一步釐清。