昔喊「支持核電就罷免」！徐巧芯酸爆黃捷：現在要罷免賴清德嗎？

▲昔喊擁核就罷免，黃捷遭藍營酸爆：現在要罷免總統嗎？（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德日前拋出核電重啟方向，並感謝立法院通過《核管法》，表明核二、核三已著手相關程序，引發政壇熱議。隨著政策出現轉向，過去民進黨強力反核的言論也被翻出檢視，其中民進黨立委黃捷去年的發言更成為藍營攻擊焦點。

國民黨立委徐巧芯、王鴻薇今（23日）接連點名黃捷，質疑她去年曾喊出「同意《核管法》的委員就罷免」，如今賴清德政府卻推動核電重啟，反問「什麼時候要罷免賴清德？」

黃捷昔喊罷免 藍委反嗆：現在要罷免總統？

回顧去年5月13日立法院三讀《核管法》時，黃捷在議場內強硬表態，稱若修法版本通過，可能讓核一、核二、核三都有機會重啟，並呼籲選民「不同意就支持大罷免」，要將支持修法的立委下架。如今政策風向轉變，相關言論也被重新檢視。

對此，徐巧芯直言，當時黃捷主張罷免支持核電的立委，但最終「大罷免32：0大失敗」，形容其發言「被選民用行動證明是無人理睬的廢話」。她並質疑，如今真正推動核電重啟的是賴清德，「那是不是應該去罷免總統？」

▲立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

「核廢料放你家」再掀戰火 徐巧芯：去問賴清德

針對黃捷近日再度提及「支持核電的縣市是否願意放核廢料」，徐巧芯反嗆，「誰要重啟核能？是賴清德；誰支持？也是賴清德」，直言相關問題應該去問總統。她強調，自己一向支持核能，認為核電具備穩定、低成本與減碳優勢，有助國安與經濟發展。

徐巧芯也批評，民進黨長年將反核當作「神主牌」，如今卻出現「反核變返核」的政策轉彎，顯示過去立場與現實需求出現落差，並直指黃捷持續以「核廢料放你家」論述為例，是不專業且缺乏科學基礎。

▼綠色公民行動聯盟昔日表態「敬告王鴻薇立委，罷免你，是因為你擁核」。（圖／翻攝自Facebook／綠色公民行動聯盟）

王鴻薇點名民團 質疑「選擇性失聲」

另一方面，王鴻薇則將矛頭指向過去推動罷免擁核立委的公民團體，包括綠色公民行動聯盟。她指出，當時這些團體以「擁核」為由推動罷免，如今面對賴清德政府可能重啟核電卻「集體沉默」，質疑其立場前後不一。

王鴻薇更喊話，「出來罷免賴清德！」並表示已在相關團體平台留言要求回應，但至今未獲答覆，直言對方「對在野黨嚴格、對執政黨寬鬆」。