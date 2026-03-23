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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南廢五金場大火！工廠「全面燃燒」傳爆炸聲　1員工受困

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市仁德區23日晚間發生工廠火警，消防局於19時13分接獲通報，位於保安路二段一處廢五金回收工廠起火，現場火勢猛烈並伴隨爆炸聲，一度傳出有10多名員工受困。消防單位緊急出動27車、52人趕赴現場搶救，並同步通知警方、自來水、台電與環保等單位支援。

▲台南仁德工廠深夜惡火，1員工受困2樓生死未卜。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南仁德工廠深夜惡火，1員工受困2樓生死未卜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員抵達後發現，現場為鐵皮建物，火煙不斷竄出，火勢迅速擴大。受困員工陸續撤離，經初步清查，多人已安全逃生，但仍有1名員工受困火場，消防隊持續佈線搶救。

爆炸聲不斷！鐵皮工廠全面燃燒　一度延燒鄰廠

消防局指出，起火點為廢五金回收場，內部堆放大量可燃物，導致火勢一發不可收拾，現場甚至傳出爆炸聲。至19時38分回報，整棟鐵皮工廠已全面燃燒，受困員工位於2樓，因高溫與火勢阻隔，救援一度無法進入。

火勢同時威脅鄰近工廠，消防人員除全力灌救外，也進行周邊防護作業，防止災情擴大，並設立集結區統一調度人車。

▲台南仁德工廠深夜惡火，1員工受困2樓生死未卜。（圖／記者林東良翻攝）

火勢已控制　急調重機具支援搶救

最新續報指出，至19時53分火勢已獲控制，第二間工廠成功防護未遭波及。不過，由於現場仍有高溫與大量燃燒殘骸，消防單位已請求加派重機具進場協助後續處理與搜救作業。

目前火場仍在清理與警戒中，受困人員狀況及詳細起火原因，仍待進一步釐清。

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