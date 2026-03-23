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三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

▲▼蘋果 AirDrop 功能。（圖／記者吳立言攝）

▲三星Galaxy S26系列率先支援AirDrop over Quick Share，實現跨iPhone檔案傳輸。（圖／記者吳立言攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

三星近日正式宣布，將自本週起隨Galaxy S26系列推出，全新跨平台傳輸功能，讓Galaxy裝置也能透過Quick Share與蘋果iPhone進行類似AirDrop的檔案分享。

根據外媒9to5Google報導，三星表示，從3月23日開始，Galaxy S26、S26+與S26 Ultra將率先支援這項「AirDrop over Quick Share」功能。事實上，該功能最早已在2025年底於Google Pixel 10登場，近期也陸續擴展至Pixel 9系列裝置。

據報導，此次更新將先於韓國開放，美國則預計在同一週稍晚上線，後續也會擴及歐洲、香港、日本、拉丁美洲、北美、東南亞及台灣等市場。

不過，與Google Pixel不同的是，三星Galaxy裝置並未預設開啟這項功能。用戶需手動進入Quick Share設定，開啟「Share with Apple devices」選項，才能與iPhone進行傳輸。此外，三星也提醒，iPhone端需將AirDrop設定為「Everyone」，若是從Galaxy傳送檔案，也需同步開啟對應的可見性設定，才能順利完成傳輸。

三星也透露，未來將有更多Galaxy裝置加入支援行列，但目前尚未公布具體時程。

隨著Google將類AirDrop功能整合進Quick Share，Android陣營的跨裝置分享體驗可望進一步提升。除了三星之外，OPPO也已表態，旗下裝置將在本月底前跟進支援，顯示這項功能正快速在Android生態系中擴大。

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