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3年發9篇文嗆「鄭捷殺太少」喊屠幼兒園　富家宅男下場曝光

▲▼ 林男恐嚇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市林姓男子在PTT狂喊「幼兒園亂殺」還讚鄭捷遭判刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名34歲林姓男子自2023年至2025年間，先後在PTT發表9篇鼓吹隨機殺人言論，甚至提及幼兒園屠殺、稱鄭捷「殺太少」，引發社會恐慌。士林地院認其言論危害公共秩序，依恐嚇公眾罪論以4罪，各判3月徒刑，合併執行10月，得易科罰金。

全案起源於去年底北市鬧區發生重大無差別攻擊事件後，網路上陸續出現模仿、恐嚇及鼓吹暴力的言論，引發社會不安。法務部調查局為防範模仿效應擴散，迅速啟動「1219反恐專案」，全面清查涉及隨機殺人及危害公共安全的網路訊息，並鎖定相關帳號追查來源。

調查發現，林男自2023年至2025年間，先後在PTT發表9篇相關文章，內容包含「找間幼兒園亂殺人也沒錯吧」、「隨機殺人會不會讓社會更好」、「鄭捷如果有槍死到兩位數會更刺激」等語，甚至討論跨年開車撞人、稱隨機殺人「利大於弊」，並多次合理化無差別攻擊行為。

調查局持拘票於2025年12月22日將林男拘提到案，並扣得其手機與iPad各1台。林男到案後坦承文章為其所發，但辯稱因生病情緒發作，僅為發洩情緒，並無實際犯意。

士林地院審理認為，林男所發表言論文字聳動，足以使一般民眾感到恐懼，對公眾安寧及社會秩序已生明顯危害。法院指出，林男共發表9篇文章，其中部分屬密接時間之接續行為，依法論以恐嚇公眾罪4罪，各判有期徒刑3月，合併執行10月，並得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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