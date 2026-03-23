賴清德拋核電重啟！沈富雄爆「林義雄不會出來」：民進黨早有打算

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指出核二、核三廠具備重啟條件，預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議，引發外界關注民進黨「非核家園」政策是否出現轉彎。對此，前立委沈富雄分析，相關布局早有跡象，並直言在當前情勢下，反對聲浪恐有限。

沈富雄表示，民進黨其實「早就想廢掉非核家園」，只是過去有所顧忌。他透露，賴清德上任初期就曾聯繫童子賢協助推動相關方向，顯示政策並非臨時起意，而是逐步鋪陳。他也提到，政治人物需要「給面子、給台階」，政策轉向須拿捏節奏。

點出兩大關鍵 沈富雄：時機到了

沈富雄分析，賴清德此時拋出核電議題，關鍵在於兩大因素：一是中東局勢影響油氣供應，能源不穩定；二是台灣高度仰賴AI與供應鏈產業，電力需求暴增，「AI最吃電」。在這樣的背景下，他認為社會對核電的接受度已提高，「賴清德心裡有譜，覺得不會有人反對」。

對於外界關注反核指標人物是否出面表態，沈富雄直言，民進黨精神領袖林義雄若在20年前，「一定會戴草帽、帶隊繞立法院抗議」，但如今已長期未對公共議題發聲，「不會出來反對」，相關顧慮已降低。

▲前民進黨主席林義雄。（圖／ETtoday資料照）

綠營內部現分歧 李文忠逆風支持討論

另一方面，前綠委李文忠則逆風表態，支持針對核能政策展開討論。他指出，過去民進黨在核能議題上的論述，未能回應氣候變遷、空污、電力不足與能源安全等現實問題，認為應進行更全面的辯論。不過他也坦言，「非核家園」作為民進黨長年神主牌，政策轉向勢必引發黨內震盪。

此外，過去曾有逾500名學者連署反對核電，如今面對政策可能轉彎卻少見公開發聲，也在網路上引發討論。《批踢踢實業坊》（PTT）網友質疑相關學者「集體神隱」，正反意見交錯，讓核電議題再度升溫。