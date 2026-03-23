拾荒老兵趙衍慶91歲病逝　遺產一查竟持有「滿手台積電」流向曝光

▲2014年曾角逐台北市長的山東老兵趙衍慶今年2月辭世。（圖／許和鈞提供）

記者趙蔡州／綜合報導

曾以拾荒維生、並砸200萬元老本參選台北市長的老兵趙衍慶，於2月24日因健康惡化辭世，享壽91歲。趙衍慶過世後，相關單位開始清查他的遺產，意外發現他生前持有包括台積電在內的多個股票，資產規模與他長年的清苦形象形成強烈對比，引發社會關注。

生前拾荒度日 晚年住護理機構

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趙衍慶出生於1936年，畢業於陸軍官校，後隨國民政府來台，曾參加東西橫貫公路等基礎建設，退役後從事工程與計程車駕駛等工作，晚年長期在城市中以撿拾資源回收維生，並仰賴社會資源與愛心餐度日。

趙衍慶具榮民身分，原本每月可領取約1萬5000元就養金，屬於低收入補助。他7年前因罹患失智症，後由相關單位安置於台北榮民總醫院蘇澳分院護理之家接受照護，直到辭世。

持股曝光 補助遭取消

儘管生活看似拮据，趙衍慶實際上長期投資股市，一年多前還因被查出持有大量台積電及其他多個績優股票，隨著股價上漲，資產評估標準改變，導致他不再符合低收入資格，就養金因而被取消。

外界推測，他可能長年採取保守投資策略，加上日常開銷極低，使資產逐步累積，最終形成可觀財富，也讓外界將其形容為「隱形富豪」。他過時後，若名下財產無人繼承，後續將依規定納入榮民相關基金統籌運用。

曾參選市長 繳200萬保證金

趙衍慶生前除了2度參選立法委員外，2014年更砸下200萬老本參加台北市長選戰，成為史上最年長的台北市長參選人，當年的對手包含柯文哲及連勝文，他最終拿下了1萬5898票，七位候選人中位列第三名。

他當年受訪時透露，自己會出來參選，是看見許多年輕人捧碗來領救濟餐，很希望幫助大家都能吃飽穿暖、找到工作，以及希望社會能關注一些小眾議題，像是老榮民的照顧和遊民的生活問題。