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綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶　陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

▲綠鬣蜥族群快速擴張，已從河岸蔓延至社區、魚塭與農地，成為台南多地居民生活隱憂。（記者林東良翻攝，下同）

▲綠鬣蜥族群快速擴張，已從河岸蔓延至社區、魚塭與農地，成為台南多地居民生活隱憂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

綠鬣蜥擴散問題持續升溫，已從河岸、溪流一路蔓延至社區、魚塭與農地，對居民生活安全及地方產業形成壓力，台南市長參選人、立委陳亭妃針對綠鬣蜥氾濫議題，要求中央正視這場外來種生態危機，農業部正式回覆，已成立「防治應變小組」，並將台南市南區、仁德區、永康區、安南區、新化區及湖內區列為優先移除熱點，將全面展開族群密度控制與繁殖抑制作業。

根據最新統計，台南市綠鬣蜥移除數量明顯攀升，從前年的1萬745隻，大幅增加至去年的2萬6820隻，增幅高達約2.5倍，顯示綠鬣蜥族群已快速擴張。陳亭妃指出，綠鬣蜥具有高繁殖力與高度環境適應能力，現已不再侷限於溪流周邊，而是逐步滲透至住宅區，甚至傳出機車騎士因綠鬣蜥突然竄出、受驚摔車的情況，對民眾安全造成實質威脅。

▲綠鬣蜥族群快速擴張，已從河岸蔓延至社區、魚塭與農地，成為台南多地居民生活隱憂。（記者林東良翻攝，下同）

農業部在回覆公文中指出，防治應變小組已要求各移除團隊，優先針對「成體母蜥」進行捕捉，希望從繁殖源頭下手，降低族群增長速度，並承諾將持續投入相關經費，務求讓移除速度追上繁殖速度，避免綠鬣蜥持續擴散失控。

陳亭妃表示，安南區已成為台南核心熱點之一，地方民眾經常目擊長度超過1公尺的大型綠鬣蜥闖入民宅、空地與菜園，造成居民恐慌。至於湖內區因位處高雄、台南交界，又鄰近二仁溪流域，區內魚塭密布、缺乏天敵，綠鬣蜥族群數量快速增加，經常出現在河道與農地周邊。另新化區作為早期分布點之一，目前也沿著三爺宮溪周邊持續擴散，情勢不容忽視。

▲綠鬣蜥族群快速擴張，已從河岸蔓延至社區、魚塭與農地，成為台南多地居民生活隱憂。（記者林東良翻攝，下同）

她強調，許多台南鄉親已不只是在野外發現綠鬣蜥，甚至在住家附近直擊綠鬣蜥集體孵蛋，這已不是單純農業受損的問題，而是攸關居住安全與環境秩序的威脅。她要求農業部鎖定台南重點行政區及三大流域，加強監測、通報與移除機制，不能讓外來種一步步侵入民眾生活空間。

對此，農業部已透過野外監測資料，將台南市南區、仁德區、永康區、安南區、新化區及湖內區，以及三爺宮溪、鹽水溪、二仁溪流域沿線，列為優先移除區域。陳亭妃進一步要求，除了流域監測與大範圍移除外，台南市政府移除團隊也應同步針對民眾通報的社區熱點，採取「重點式移除」，才能真正壓制綠鬣蜥擴散，避免外來種持續侵擾民宅，讓民眾重拾安全居住環境。

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