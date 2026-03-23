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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外媒問兩岸統一？　鄭麗文稱還不成熟：先建立可持續的互動關係

▲國民黨主席鄭麗文今（23日）受邀參加台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）主辦的外媒記者會。（圖／國民黨提供）

▲鄭麗文受邀參加台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（23日）出席台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）外媒記者會。被問到兩岸統一的看法，鄭麗文說，現階段兩岸距離討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係。她指出，兩岸之間累積了長期的歧異與誤解，必須透過對話與交流逐步化解，而不是在缺乏互信的情況下推進對立，任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

鄭麗文今天於外媒記者會中，就兩岸關係、對美軍購、台美關係、中美局勢、半導體布局及國內政治情勢等議題，說明中國國民黨立場。針媒體詢問北京反對美國對台軍售，而國民黨支持軍購，如何達成兩邊的共識？鄭麗文說，國民黨立場一貫公開且一致，不會因對象不同而改變說法，國民黨與美國長期維持戰略夥伴關係，這是歷史事實，也是台灣安全的重要基礎；同時，台灣也必須透過政治努力降低兩岸衝突風險。她強調，國防與對話並非互斥，「只靠國防力量不可能帶來和平」，政治上的努力同樣不可或缺。

鄭麗文也直言，當前台灣面對的不只是外部風險，更是內部民主機制遭到侵蝕的危機，民進黨每天都在破壞憲政民主價值，國民黨卻天天面對被查水表、被司法對待、被追殺的處境，「每天在賣台的，出賣台灣的，就是執政的民進黨。」她強調，台灣當然必須具備國防力量，但「只靠國防的力量怎麼可能帶來和平？」真正的關鍵仍在政治上的努力，若一方面高談和平，另一方面卻不斷在政治上挑釁、製造兩岸衝突，這絕不是真正追求和平的作法。國民黨在處理國安與兩岸議題時，必須從國防、政治、區域局勢等層面全面考量，而不是讓民進黨以單一對抗邏輯綁架整體國家戰略。

針對多次稱希望赴陸見習近平，鄭麗文則說，只要是對兩岸和平有幫助的事，她都願意做，只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，相關會面最重要的並非形式本身，而在於其「宣示性意義」，代表兩岸願意朝向和平發展的決心與善意，並成為持續推進對話的基礎。她認為，兩岸問題累積已久，不可能透過一次會面就全面解決，但是總要開始、總要努力，「我希望我能夠成功地搭建這樣的一個橋樑」，讓兩岸關係從對立走向對話、從緊張走向穩定。

鄭麗文重申，兩岸和平絕不是出賣台灣，也不是犧牲民主自由；相反地，唯有和平穩定，台灣的民主、法治、人權與經濟成就才能真正被保存與延續，「和平、雙贏、共好，才是可行的道路。」國民黨將持續以務實、負責任的態度，推動兩岸和解、守護台灣安全，並爭取國際社會對台灣和平路線的理解與支持。

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