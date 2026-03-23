結緣品加持祈福喜迎白沙屯媽祖進香　雲林啟動百萬人潮整備

▲張麗善等人歡迎大家來雲林,感受媽祖信仰凝聚人心的力量，體驗在地的人情溫度與文化魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



「白沙屯媽祖北港進香」即將展開，雲林至善文化協會今（23）日於北港朝天宮舉行結緣品祈福儀式。縣長張麗善、副縣長陳璧君、議長黃凱秘書黃鳯與協會幹部、志工一同出席，虔誠祈求進香活動平安順利、圓滿成功。

雲林至善文化協會表示，白沙屯媽祖進香為台灣極具代表性的宗教文化活動，協會每年都會準備許多結緣品與香燈腳分享結緣。今天由朝天宮主持會茂法師主持祈福儀式，並為各項文創結緣品進行加持，期盼在媽祖慈悲庇佑下，為信眾及地方帶來平安與祝福。

縣長張麗善表示，今年白沙屯媽祖預計4月16日抵達朝天宮，目前報名進香人數已突破40萬人次，預估會有上百萬信眾隨行到北港鎮。縣府已啟動跨局處整備作業，針對交通動線、接駁轉運及人潮疏導進行全面規劃。



張麗善指出，縣府將於4月9日上午10時在縣府親民大廳公布停車場、接駁車、休憩點及公廁等資訊，民眾可隨時關注縣府官網掌握最新動態。記者會當天也將依報名信眾臂章編號進行抽獎，贈送由協會提供的交趾陶媽祖與粉紅超跑神轎等獎項，邀請全國信眾共襄盛舉。

▲雲林至善文化協會於朝天宮舉行結緣品祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林至善文化協會總幹事蔡銘貴指出，協會今年準備包括一尊白沙屯媽祖交趾陶及兩頂象徵性的粉紅超跑神轎，另準備約500顆平安抱枕，以及鑰匙圈、襪子等多元紀念品，將於進香期間與香燈腳分享媽祖祝福。進香不僅是宗教活動，更是全民健康行腳，呼籲民眾行程中照顧自身安全，珍惜福食等資源、不隨意丟棄垃圾，共同維護環境整潔。



雲林至善文化協會會長李建忠表示，4月16日媽祖抵達北港當日，將於當地設置三處香客服務區，提供粽子及飲品等福食，服務長途隨行的信眾；當日上午9時將於金德興銀樓前舉辦摸彩同樂活動，準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、乖乖、至善勇襪及多項文創小物，與民眾共享喜悅。

▲至善文化協會結緣品祈福,虔誠祈求進香活動平安順利、圓滿成功。（圖／記者游瓊華翻攝）