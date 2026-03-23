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猶太社區6輛救護車連環爆炸　警方列反猶仇恨犯罪

▲火把,縱火。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）

▲北倫敦一處救護站外，多輛隸屬猶太志願救護組織的救護車在凌晨遭縱火焚毀，警方已封鎖現場展開調查。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國倫敦北部週一凌晨發生一起疑似針對猶太社區的縱火事件。位於哥德爾格林地區、鄰近馬赫資克哈達特猶太教堂的一處停車地點，多輛隸屬猶太志願救護組織哈特茲拉西北區的救護車遭人縱火焚毀，所幸事件未造成人員傷亡。倫敦警方已將此案列為反猶太仇恨犯罪，並展開追查。

根據路透社報導，警方指出，事發時間約在凌晨1時36分至1時40分之間，監視器畫面顯示有3名蒙面人士接近停放的救護車後縱火逃逸。火勢迅速擴大，期間伴隨多次爆炸聲，驚醒周邊居民。倫敦消防局出動6輛消防車與40名消防員到場，約於凌晨3時控制住火勢。爆炸疑因車內汽缸或瓦斯設備引發，也造成附近公寓部分窗戶被震碎。

哈特茲拉西北區負責人表示，共有6輛救護車停放現場，其中4輛被完全燒毀，形容這是一場有計畫的攻擊行動，事前並未收到任何威脅訊息，但明顯是衝著猶太社群而來。哈特茲拉是一個非營利志願組織，其名稱意為「拯救」，由受過訓練的急救人員組成，長期在北倫敦處理數千起緊急醫療案件，服務對象不分族裔與宗教。

發生攻擊的哥德爾格林是倫敦重要的正統猶太社區之一，區內有多座猶太教堂、學校與宗教餐廳。當地民意代表強烈譴責此舉，指出焚毀救護車的行為極其卑劣，因為這些救護人員救助的不僅是猶太人，整個社會都受惠於他們的服務。

據報導，英國首相施凱爾表示，這起事件令人震驚，強調反猶太主義在英國沒有任何立足之地。司法大臣薩克曼也指出，肇事者必須被繩之以法。英國首席拉比米爾維斯則形容這次襲擊令人作嘔，認為這不僅是對猶太社群的攻擊，更是對整體社會價值的挑戰。

社區安全信託基金會指出，自2023年10月哈瑪斯突襲以色列並引發新一輪加薩戰爭後，英國及歐洲各地針對猶太人與相關設施的攻擊明顯增加。該組織表示，這起倫敦縱火案與近期在列日、鹿特丹與阿姆斯特丹發生的反猶縱火事件手法相似。根據統計，2024年英國反猶太事件數量已創下歷史新高，而此前在曼徹斯特、於猶太曆贖罪日期間發生的襲擊，更曾造成2名信徒喪生。

倫敦警方表示，目前仍在全力追緝涉案的3名嫌疑人，尚未有人被逮捕，並將加強當地巡邏，與宗教及社區領袖合作，以穩定民心並提升社區安全。

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