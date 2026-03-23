台東整合南迴育兒資源　強化早療服務與支持網絡

▲台東打造完整育兒支持系統。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化南迴地區育兒支持體系並提升早期療育篩檢能量，台東縣政府日前媒合財團法人台東縣好事日常教育基金會及臺灣兒童發展早期療育協會等專業團隊，與大武親子館進行交流合作，透過實務經驗分享與專業對話，強化第一線人員對幼兒發展狀況的觀察能力，協助及早發現潛在發展需求，提升在地早療服務量能。

台東縣長饒慶鈴表示，面對少子化趨勢，縣府除持續推動生育補助與各項福利措施外，更重視建構具支持力的育兒環境。以南迴地區為例，114年新生兒出生數為151人，顯示在地育兒需求仍持續存在。透過早期發現與及時介入，不僅能有效減輕家庭照顧壓力，也有助於提升幼兒整體發展品質。縣府持續整合親子館、育兒指導及早期療育等資源，期望提供家庭更完整且即時的支持系統。

台東縣政府社會處指出，大武親子館由台東縣巴然依然依部落永續發展協會承辦，長期深耕南迴地區，透過據點服務與外展行動擴大育兒支持範圍。114年度服務量達10,536人次，其中0至3歲嬰幼兒達1,313人次，並辦理親子活動74場、親職教育23場及36場社區宣導與外展服務，服務量能穩定成長。

社會處進一步表示，隨著服務經驗累積，大武親子館已成為觀察幼兒發展與發掘需求的重要第一線據點。此次透過專業團隊交流，將進一步強化其在早期療育篩檢與轉介上的功能，提升整體服務品質與精準度。

此外，縣府同步推動「據點服務＋到宅支持」雙軌模式，除親子館提供固定服務外，也結合專業人員深入家庭，提供教養諮詢、照顧技巧指導及幼兒發展觀察建議。針對脆弱家庭，則委託相關專業團隊提供個別化到宅支持與定期關懷，協助家庭連結資源，強化整體照顧能力。

社會處表示，未來將持續深化專業團隊與在地服務據點的合作，完善早期療育篩檢與轉介機制，打造更具韌性的育兒支持網絡。同時，親子館亦持續提供親職教育、親子活動及育兒諮詢服務，歡迎縣內0至6歲幼兒家庭踴躍參與。相關資訊可至TTBABY官網（https://ttbaby.taitung.gov.tw/）查詢。