　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11 證實推出布布！新品命名「焦糖出走咘布」愚人節開賣

▲▼7-ELEVEN自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 證實，4月1日起推出全新限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁繼推出顛覆的「翻轉布丁（丁布）」後，日前傳出將推出整顆黃色的「布布」引發話題！今（23）日業者證實，7-ELEVEN將於4月1日起全新推出「焦糖出走咘布」，滑嫩的統一布丁此次變成全部黃色，並保證「愚人節沒在騙！」

7-ELEVEN表示，去年首次販售「統一翻轉布丁」，將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，引領話題後；這次愚人節再度搞怪出擊，將從自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」售價18元。

▲▼7-ELEVEN自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

業者說明，「焦糖出走咘布」滑嫩的統一布丁，此次變成全部黃色，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限，售完為止。而各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。

★全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」鮮乳坊入料

全家常溫蛋糕人氣商品「綿乳杯子蛋糕」宣布升級，最大亮點是導入鮮乳坊桂芳鮮乳，並維持39元售價，主打一袋5個、高CP值與方便分享，鎖定學生放學後、上班族午後點心等日常需求。即日起搭配指定飲品，還可享59元餐促優惠。

▲▼全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」升級。（圖／業者提供）

▲▼全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」升級。（圖／業者提供）

▲▼全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」升級。（圖／業者提供）

「綿乳杯子蛋糕」除了鮮乳坊入廖，還升級使用日本上白糖、CAS牧場雞蛋，製程則採三段燒成工法，透過三階段溫度與時間控管，讓蛋糕口感更蓬鬆、濕潤。全家表示，品質升級後已帶動銷量成長約2成，持續穩居常溫蛋糕熱銷品項之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普火速被伊朗打臉！
快訊／道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水
快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」
好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%
快訊／川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天
轎車撞進40年老店　老闆「肋骨斷3根」無限期休業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11 證實推出布布！新品命名「焦糖出走咘布」愚人節開賣

Grab最大股東是Uber　外送工會籲公平會留意「變相壟斷」

Grab收購案待公平會審查　台灣foodpanda：目前維持正常營運

快訊／Grab砸6億美元收購台灣foodpanda

7-11、全家美式拿鐵「買1送1」！超商新一波咖啡優惠來了

【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

7-11 證實推出布布！新品命名「焦糖出走咘布」愚人節開賣

Grab最大股東是Uber　外送工會籲公平會留意「變相壟斷」

Grab收購案待公平會審查　台灣foodpanda：目前維持正常營運

快訊／Grab砸6億美元收購台灣foodpanda

7-11、全家美式拿鐵「買1送1」！超商新一波咖啡優惠來了

【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

快訊／台南廢五金場大火！工廠「全面燃燒」傳爆炸聲　1員工受困

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

水逆？中邪？健行劉孟竹明帶隊行天宮求轉運　潘偉傑笑稱「可能要坐神桌下」

川普宣布暫緩對伊動武　道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

張員瑛把丹寧穿成「初戀感」超甜美照公開！露肩條紋＋白褲根本春夏範本

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」

3年發9篇文嗆「鄭捷殺太少」喊屠幼兒園　富家宅男下場曝光

從天橋下排練到世界舞台！興傳奇青年演員用AI管理百萬戲服

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

消費熱門新聞

快訊／Grab砸6億美元收購台灣foodpanda

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

7-11、全家美式拿鐵「買1送1」！超商新一波咖啡優惠來了

7-11證實推出「焦糖出走咘布」：愚人節沒在騙

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！

Grab最大股東是Uber　外送工會籲公平會留意「變相壟斷」

Grab收購案待公平會審查　台灣foodpanda：目前維持正常營運

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11茶飲買2送2、全家零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

更多熱門

相關新聞

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

近日在社群平台Threads上，有網友分享疑似新品資訊，指出7-ELEVEN將在4月1日愚人節推出全新「金黃布丁」，主打去除焦糖醬、整體呈現單一金黃色外觀，消息一出立刻引發網友熱議，而超商也回應了。

超商店員「包裹當球丟」　業者：2年前已離職

超商店員「包裹當球丟」　業者：2年前已離職

7-11新推「孔雀餅乾雪糕」　全家2款飲料升級

7-11新推「孔雀餅乾雪糕」　全家2款飲料升級

7-11推「狗狗軍團」布丁狗、帕恰狗、大耳狗周邊

7-11推「狗狗軍團」布丁狗、帕恰狗、大耳狗周邊

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」

關鍵字：

統一布丁統一布布7-ELEVEN超商新品全家綿乳杯子蛋糕杯子蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

依依抓包納豆說謊溜出門喝酒！　爆氣飆罵「帶頭男星」：演藝圈毒瘤

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面