7-11 證實推出布布！新品命名「焦糖出走咘布」愚人節開賣

▲7-ELEVEN 證實，4月1日起推出全新限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁繼推出顛覆的「翻轉布丁（丁布）」後，日前傳出將推出整顆黃色的「布布」引發話題！今（23）日業者證實，7-ELEVEN將於4月1日起全新推出「焦糖出走咘布」，滑嫩的統一布丁此次變成全部黃色，並保證「愚人節沒在騙！」

7-ELEVEN表示，去年首次販售「統一翻轉布丁」，將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，引領話題後；這次愚人節再度搞怪出擊，將從自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」售價18元。

▲7-ELEVEN自4月1日起推出全新期間限定新品「焦糖出走咘布」。（圖／業者提供）

業者說明，「焦糖出走咘布」滑嫩的統一布丁，此次變成全部黃色，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限，售完為止。而各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。

★全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」鮮乳坊入料

全家常溫蛋糕人氣商品「綿乳杯子蛋糕」宣布升級，最大亮點是導入鮮乳坊桂芳鮮乳，並維持39元售價，主打一袋5個、高CP值與方便分享，鎖定學生放學後、上班族午後點心等日常需求。即日起搭配指定飲品，還可享59元餐促優惠。

▲▼全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」升級。（圖／業者提供）

「綿乳杯子蛋糕」除了鮮乳坊入廖，還升級使用日本上白糖、CAS牧場雞蛋，製程則採三段燒成工法，透過三階段溫度與時間控管，讓蛋糕口感更蓬鬆、濕潤。全家表示，品質升級後已帶動銷量成長約2成，持續穩居常溫蛋糕熱銷品項之一。