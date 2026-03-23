　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

▲雲林縣長張麗善會勘麥寮縣道154線排水改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長會勘縣道154線及縣道155線 斥資逾3千萬改善海線道路及排水。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善道路排水不良與路面老化問題，雲林縣長張麗善今（23）日一早率縣府交工局團隊，前往麥寮鄉與台西鄉實地會勘縣道154線與155線兩項工程，並與地方民意代表、鄉公所及村里長共同向鄉親說明規劃內容，現場也開放居民表達意見，氣氛務實而熱絡。

會勘首站來到麥寮鄉縣道154線台61線至橋頭國小路段，現場可見既有排水側溝老舊狹窄，部分區段甚至因油垢與雜物淤積，影響排水功能。張麗善指出，該路段因鄰近餐飲店家，長期排放油污導致水溝斷面縮小，每逢豪雨便易發生阻塞與積淹水，不僅影響環境衛生，也增加居民財產損失風險。經地方多次反映後，縣府已完成規劃設計並籌措經費，正式推動改善工程。

▲雲林縣長張麗善會勘麥寮縣道154線排水改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲縣道154線橋頭道路排水溝渠老舊且年久失修，豪雨期間易發生阻塞而導致積淹水問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

她表示，154線排水改善工程總長約849公尺，將新設排水溝渠並擴大側溝斷面寬度與深度，總經費約2,078萬9,000元，預計6月開工、工期約200天。設計過程亦納入地方建議，特別針對便利商店路口轉彎處加強水流順暢度，盼從源頭解決積水問題。

隨後一行人轉往台西鄉縣道155線泉州國小至牛厝橋路段，長約2,200公尺、寬約11公尺的道路，因長年車流量大，路面已出現龜裂與不平整情形。張麗善指出，該路段為串聯台西與四湖的重要幹道，通行需求高，路況惡化不僅影響行車舒適度，更潛藏安全風險。繼先前完成155線四湖段改善後，縣府持續推動台西段整建，投入約1,210萬6,000元經費，全面提升路面品質與排水效能。

▲雲林縣長張麗善會勘麥寮縣道154線排水改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣道155線泉州國小到牛厝橋段路面嚴重龜裂現況。（圖／記者游瓊華翻攝）

會勘過程中，地方議員與鄉公所代表針對施工細節與交通維持措施提出建議，縣府團隊逐一回應，並強調施工期間將妥善規劃交通動線，降低對居民生活影響。交工局表示，兩項工程總經費達3,289萬5,000元，未來完工後可望有效改善積淹水問題，並提升整體行車安全與道路服務品質。

現場不少居民駐足聆聽說明，關心工程進度與實際效益。縣府也呼籲，施工期間可能帶來短暫不便，盼鄉親多加體諒與配合。隨著排水系統與道路品質同步升級，地方交通環境將更為順暢，也為居民日常生活帶來更安全、舒適的通行條件。

▲雲林縣長張麗善會勘麥寮縣道154線排水改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西鄉縣道155線因長年車流量大，路面已出現龜裂與不平整情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普火速被伊朗打臉！
快訊／道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水
快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」
好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%
快訊／川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天
轎車撞進40年老店　老闆「肋骨斷3根」無限期休業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

台東整合南迴育兒資源　強化早療服務與支持網絡

偏鄉醫療再添人力　黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所

結緣品加持祈福喜迎白沙屯媽祖進香　雲林啟動百萬人潮整備

台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶　陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

代步車沒電受困台11線　新豐警即時協助老翁平安返家

防汛超前部署　第四河川分署整合跨縣市資源強化聯防

雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

台東整合南迴育兒資源　強化早療服務與支持網絡

偏鄉醫療再添人力　黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所

結緣品加持祈福喜迎白沙屯媽祖進香　雲林啟動百萬人潮整備

台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶　陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

代步車沒電受困台11線　新豐警即時協助老翁平安返家

防汛超前部署　第四河川分署整合跨縣市資源強化聯防

雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

快訊／台南廢五金場大火！工廠「全面燃燒」傳爆炸聲　1員工受困

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

水逆？中邪？健行劉孟竹明帶隊行天宮求轉運　潘偉傑笑稱「可能要坐神桌下」

川普宣布暫緩對伊動武　道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

張員瑛把丹寧穿成「初戀感」超甜美照公開！露肩條紋＋白褲根本春夏範本

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」

3年發9篇文嗆「鄭捷殺太少」喊屠幼兒園　富家宅男下場曝光

從天橋下排練到世界舞台！興傳奇青年演員用AI管理百萬戲服

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

地方熱門新聞

台南鯤喜灣風味餐席開130桌海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

2026桃園櫻花勇士騎行　635人順利完騎

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

指甲異常拖數年竟是腫瘤　別把「富貴手」當萬用診斷

清明掃墓免用火！南消第四大隊推「以手代香」防公墓火警

台中金門同鄉會交接　政壇人物齊聚

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

酒駕累犯欠罰12萬8不繳南執扣存款逼現身一次繳清

二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

台南中華西路機車自撞再波及汽車騎士酒測超標送辦

更多熱門

相關新聞

爭取2150萬建設經費　張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

爭取2150萬建設經費　張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

立法委員張嘉郡今（23）日邀集內政部國土管理署等中央單位南下雲林，實地走訪斗南鎮、古坑鄉與麥寮鄉，針對4項「城鎮風貌及創生環境營造計畫」進行會勘，爭取總經費2150萬元。沿途地方簡報與現地踏查交錯進行，從車站周邊到社區空間，再到宗教觀光節點，勾勒出雲林城鄉轉型的具體藍圖。

強化廉能治理　雲縣辦揭弊者保護講習

強化廉能治理　雲縣辦揭弊者保護講習

台中黑車高速追撞毀3車！零件噴滿地超驚悚

台中黑車高速追撞毀3車！零件噴滿地超驚悚

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

高雄三寶騎士鬼切　與外送員擦撞倒地

高雄三寶騎士鬼切　與外送員擦撞倒地

關鍵字：

雲林道路排水改善路面整建交通安全地方建設

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

依依抓包納豆說謊溜出門喝酒！　爆氣飆罵「帶頭男星」：演藝圈毒瘤

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面