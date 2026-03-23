雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

▲張麗善縣長會勘縣道154線及縣道155線 斥資逾3千萬改善海線道路及排水。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善道路排水不良與路面老化問題，雲林縣長張麗善今（23）日一早率縣府交工局團隊，前往麥寮鄉與台西鄉實地會勘縣道154線與155線兩項工程，並與地方民意代表、鄉公所及村里長共同向鄉親說明規劃內容，現場也開放居民表達意見，氣氛務實而熱絡。

會勘首站來到麥寮鄉縣道154線台61線至橋頭國小路段，現場可見既有排水側溝老舊狹窄，部分區段甚至因油垢與雜物淤積，影響排水功能。張麗善指出，該路段因鄰近餐飲店家，長期排放油污導致水溝斷面縮小，每逢豪雨便易發生阻塞與積淹水，不僅影響環境衛生，也增加居民財產損失風險。經地方多次反映後，縣府已完成規劃設計並籌措經費，正式推動改善工程。

▲雲縣道154線橋頭道路排水溝渠老舊且年久失修，豪雨期間易發生阻塞而導致積淹水問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

她表示，154線排水改善工程總長約849公尺，將新設排水溝渠並擴大側溝斷面寬度與深度，總經費約2,078萬9,000元，預計6月開工、工期約200天。設計過程亦納入地方建議，特別針對便利商店路口轉彎處加強水流順暢度，盼從源頭解決積水問題。

隨後一行人轉往台西鄉縣道155線泉州國小至牛厝橋路段，長約2,200公尺、寬約11公尺的道路，因長年車流量大，路面已出現龜裂與不平整情形。張麗善指出，該路段為串聯台西與四湖的重要幹道，通行需求高，路況惡化不僅影響行車舒適度，更潛藏安全風險。繼先前完成155線四湖段改善後，縣府持續推動台西段整建，投入約1,210萬6,000元經費，全面提升路面品質與排水效能。





▲縣道155線泉州國小到牛厝橋段路面嚴重龜裂現況。（圖／記者游瓊華翻攝）

會勘過程中，地方議員與鄉公所代表針對施工細節與交通維持措施提出建議，縣府團隊逐一回應，並強調施工期間將妥善規劃交通動線，降低對居民生活影響。交工局表示，兩項工程總經費達3,289萬5,000元，未來完工後可望有效改善積淹水問題，並提升整體行車安全與道路服務品質。

現場不少居民駐足聆聽說明，關心工程進度與實際效益。縣府也呼籲，施工期間可能帶來短暫不便，盼鄉親多加體諒與配合。隨著排水系統與道路品質同步升級，地方交通環境將更為順暢，也為居民日常生活帶來更安全、舒適的通行條件。

▲台西鄉縣道155線因長年車流量大，路面已出現龜裂與不平整情形。（圖／記者游瓊華翻攝）