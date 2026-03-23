太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

▲太平溪濕地成自然觀察熱點。（圖／台東縣府提供）

記者楊晨東／台東報導

隨著生態環境逐步恢復，台東太平溪人工濕地近年物種日益豐富，逐漸成為自然觀察與生態攝影的熱門地點。近期在濕地生態池畔，可見多位攝影愛好者攜帶長焦鏡頭駐足守候，捕捉鳥類活動身影，其中以翠鳥最受關注，吸引人潮逐漸增加，現場氛圍亦隨之熱絡。

現場觀察發現，部分攝影者成功記錄翠鳥覓食及吐出食繭等難得畫面，引起在場民眾關注與討論。隨著濕地生態條件持續改善，包含鴛鴦、環頸雉及多種鳥類與水域生物陸續棲息，使該區逐漸成為具代表性的生態據點。

台東縣政府表示，濕地不僅具備水質淨化與環境調節功能，同時也是重要的生態棲地與公共休憩空間。近年透過設施優化與步道串聯，提供民眾親近自然的場域，也讓觀察生態成為日常生活的一部分。縣府強調，透過與國際永續發展目標（SDGs）接軌，持續推動生態保育與環境教育，讓自然資源得以永續利用。

台東縣環境保護局指出，太平溪人工濕地位於下游區域，鄰近醫療機構與市區生活圈，在污水處理設施穩定運作下，水質條件逐步改善，帶動生態多樣性提升。隨著名氣逐漸傳開，吸引攝影及觀察人潮前來，也凸顯環境保護與使用管理的重要性。

環保局呼籲，民眾前往濕地活動時，應遵守「不驚擾、不干擾」原則，降低音量、避免靠近野生動物，並落實無痕環境理念，隨手帶走垃圾，減少對棲地的影響。透過每一位使用者的自律與尊重，讓濕地生態得以穩定發展，持續提供野生動物安心棲息與繁衍的空間。

環保局強調，未來將持續推動環境教育與生態保護措施，結合社會參與力量，共同守護這片珍貴的自然資源，讓太平溪人工濕地成為兼具生態價值與生活品質的永續環境。