偏鄉醫療再添人力　黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所

▲黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化偏鄉醫療服務量能，台東縣達仁鄉衛生所23日迎來新任服務醫師黃蕾宸正式報到，為南迴地區基層醫療注入新動能。台東縣長饒慶鈴表示，醫療人力的穩定投入，是提升偏鄉醫療品質的重要關鍵，此次專業醫師進駐，不僅有助於強化在地照護能力，也展現縣府持續推動醫療平權的具體成果。

縣府指出，達仁鄉位於南迴交通要道，醫療服務除肩負在地居民健康照護外，也兼顧往來旅客的緊急醫療需求。近年持續推動「醫療不中斷」政策，透過導入行動醫療設備與發展遠距診療機制，逐步縮短城鄉醫療資源差距。此次醫師人力補強，象徵基層醫療體系再向前邁進。

台東縣衛生局表示，黃蕾宸醫師具備完整臨床訓練背景，並關注預防醫學與社區公共衛生領域，未來將投入基層醫療服務，協助推動慢性病管理、健康促進及在地照護工作。隨著部落人口結構逐漸高齡化，醫療需求日益多元，穩定醫師人力可望有效提升服務連續性與可近性。

衛生局進一步指出，達仁鄉衛生所為南迴重要醫療據點，除日常診療外，也肩負緊急醫療處置與預防保健任務。未來將結合數位醫療設備與智慧醫療平台，強化醫療服務整合，打造兼具即時性與在地性的照護體系。

縣府強調，將持續透過制度與資源投入，優化偏鄉醫療環境，並鼓勵民眾善用在地醫療資源，共同營造健康、安全的生活環境，讓醫療服務真正落實於每一個需要的角落。