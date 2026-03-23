台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

▲台東廉政志工齊聚交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府政風處於23日上午在縣府會議室舉辦「115年上半年廉政志工聯繫會議」，由政風處長洪文聰主持，邀集廉政志工夥伴共同參與，針對年度工作重點、法治教育及廉政推廣策略進行交流，展現公私協力推動誠信治理的具體作為。

政風處指出，本次會議除強化志工對廉政政策的理解外，也透過課程安排提升其法律知能與宣導能力，期望在既有基礎上進一步整合志工資源，擴大廉政觀念向下扎根的影響力。

洪文聰表示，廉政志工長期投入基層服務，是政府推動廉潔價值的重要橋梁。藉由此次聯繫會議，不僅有助於精進志工專業素養，也能凝聚團隊共識，強化整體推動效能，為台東廉政治理奠定穩固基礎。

會議內容亦呼應志願服務發展趨勢，結合永續治理理念，並就《公益揭弊者保護法》進行重點說明，將相關法規轉化為易於理解的概念，提升志工在基層推廣時的溝通與應用能力，建立「勇於揭弊、安心受保護」的正確認知。

此外，政風處也將反賄選與反詐騙宣導納入推動重點，期望透過志工深入社區鄰里的網絡，迅速傳遞最新資訊，提升民眾防範意識，逐步建構完整的社會安全與信賴體系。

政風處強調，未來將持續透過多元方式結合志工力量，深化廉政與法治教育，推動誠信價值融入日常生活，攜手打造清廉、透明且值得信賴的治理環境。