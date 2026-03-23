　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

▲台東廉政志工齊聚交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東廉政志工齊聚交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府政風處於23日上午在縣府會議室舉辦「115年上半年廉政志工聯繫會議」，由政風處長洪文聰主持，邀集廉政志工夥伴共同參與，針對年度工作重點、法治教育及廉政推廣策略進行交流，展現公私協力推動誠信治理的具體作為。

政風處指出，本次會議除強化志工對廉政政策的理解外，也透過課程安排提升其法律知能與宣導能力，期望在既有基礎上進一步整合志工資源，擴大廉政觀念向下扎根的影響力。

洪文聰表示，廉政志工長期投入基層服務，是政府推動廉潔價值的重要橋梁。藉由此次聯繫會議，不僅有助於精進志工專業素養，也能凝聚團隊共識，強化整體推動效能，為台東廉政治理奠定穩固基礎。

會議內容亦呼應志願服務發展趨勢，結合永續治理理念，並就《公益揭弊者保護法》進行重點說明，將相關法規轉化為易於理解的概念，提升志工在基層推廣時的溝通與應用能力，建立「勇於揭弊、安心受保護」的正確認知。

此外，政風處也將反賄選與反詐騙宣導納入推動重點，期望透過志工深入社區鄰里的網絡，迅速傳遞最新資訊，提升民眾防範意識，逐步建構完整的社會安全與信賴體系。

政風處強調，未來將持續透過多元方式結合志工力量，深化廉政與法治教育，推動誠信價值融入日常生活，攜手打造清廉、透明且值得信賴的治理環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普火速被伊朗打臉！
快訊／道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水
快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」
好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%
快訊／川普突宣布：暫緩攻擊伊朗能源設施5天
轎車撞進40年老店　老闆「肋骨斷3根」無限期休業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

台東整合南迴育兒資源　強化早療服務與支持網絡

偏鄉醫療再添人力　黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所

結緣品加持祈福喜迎白沙屯媽祖進香　雲林啟動百萬人潮整備

台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶　陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

代步車沒電受困台11線　新豐警即時協助老翁平安返家

防汛超前部署　第四河川分署整合跨縣市資源強化聯防

雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

台東整合南迴育兒資源　強化早療服務與支持網絡

偏鄉醫療再添人力　黃蕾宸醫師進駐達仁鄉衛生所

結緣品加持祈福喜迎白沙屯媽祖進香　雲林啟動百萬人潮整備

台東縣府召開廉政志工會議　凝聚防貪能量深化誠信治理

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶　陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

代步車沒電受困台11線　新豐警即時協助老翁平安返家

防汛超前部署　第四河川分署整合跨縣市資源強化聯防

雲林道路升級　張麗善會勘兩路段拚6月開工

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

快訊／台南廢五金場大火！工廠「全面燃燒」傳爆炸聲　1員工受困

快訊／川普火速被打臉　伊朗官媒：伊朗從未跟美國溝通

水逆？中邪？健行劉孟竹明帶隊行天宮求轉運　潘偉傑笑稱「可能要坐神桌下」

川普宣布暫緩對伊動武　道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

張員瑛把丹寧穿成「初戀感」超甜美照公開！露肩條紋＋白褲根本春夏範本

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

快訊／高雄火車站晚間驚見「男子陳屍廁所」

3年發9篇文嗆「鄭捷殺太少」喊屠幼兒園　富家宅男下場曝光

從天橋下排練到世界舞台！興傳奇青年演員用AI管理百萬戲服

太平溪人工濕地生態豐富　吸引攝影人潮關注

【帶90歲阿嬤衝大港開唱】原本怕她不習慣結果直接嗨到不想回家XD

地方熱門新聞

台南鯤喜灣風味餐席開130桌海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

2026桃園櫻花勇士騎行　635人順利完騎

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

指甲異常拖數年竟是腫瘤　別把「富貴手」當萬用診斷

清明掃墓免用火！南消第四大隊推「以手代香」防公墓火警

台中金門同鄉會交接　政壇人物齊聚

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

酒駕累犯欠罰12萬8不繳南執扣存款逼現身一次繳清

二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

台南中華西路機車自撞再波及汽車騎士酒測超標送辦

更多熱門

相關新聞

代步車沒電受困台11線　新豐警即時助老翁返家

代步車沒電受困台11線　新豐警即時助老翁返家

台東縣成功鎮台11線114公里處日前發生一起長者受困道路事件。一名老翁騎乘電動代步車外出，因電量耗盡無法繼續行駛，只能停留於路旁，在車流頻繁的幹道環境中顯得格外危險。台東縣警察局成功分局新豐派出所接獲通報後，立即派員前往處理，及時化解潛在風險。

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

深入社區宣導交通安全　大武警倡導行人優先觀念

台東翁跌坐田間　警民合力伸援手

台東翁跌坐田間　警民合力伸援手

結合校園運動會　池上警推反詐與交通安全宣導

結合校園運動會　池上警推反詐與交通安全宣導

空中逼近伯朗大道　輕航機低飛畫面曝光

空中逼近伯朗大道　輕航機低飛畫面曝光

關鍵字：

志工防貪腐台東

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

依依抓包納豆說謊溜出門喝酒！　爆氣飆罵「帶頭男星」：演藝圈毒瘤

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面