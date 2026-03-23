高雄登革熱境外+1！印尼男發燒拒住院　入境趴走「PCR轉陽」確診

▲印尼男發燒後入境高雄，隔日PCR結果出爐確診登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今（2）日公布今年第2例登革熱境外移入確定病例，個案是一名20多歲印尼籍男性，21日入境時，因發燒被檢疫站攔檢進行登革熱快篩，雖篩檢結果為陰性，但檢疫站鼓勵他配合防疫住院觀察，不過被男子拒絕，後入境訪友並外出用餐，22日確診登革熱。防疫團隊已安排個案住院治療，同時也至其友人住家進行噴藥防治工作。

高雄市今日新增一例境外移入登革熱病例，一名20多歲印尼籍男子於21日入境小港機場時，因發燒在2樓檢疫站被攔檢。由於快篩結果需等候20分鐘，期間防疫人員便鼓勵他，配合高雄市登革熱決戰境外有獎勵方案，即便快篩陰性，若配合至指定醫院住院觀察至PCR結果出爐，除可獲1000元禮券，更免收住院費用。不過快篩結果呈現陰性，男子認為無需配合即出境。

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▲防疫團隊於其友人住家噴藥捕蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）



這名男子當日前往友人家，隨後又外出用餐，但隔日PCR結果揭曉，卻是驗出陽性第二型確診。防疫團隊立即聯繫男子，安排收治住院治療，同時啟動緊急防治，執行個案居住地與活動地室內外孳生源清除及化學噴藥滅蚊等防治工作。

衛生局指出，針對入境發燒者，若配合疫調並等待NS1快篩結果可獲贈500元禮券，NS1快篩陰性者若同意入住指定醫院至PCR檢驗結果通知前，住院期間免費（不含伙食費及自費病房費），並可獲贈禮券1000元，機場至指定醫院計程車費用核實支付，一旦確診另獲贈2500元通報獎金。

衛生局強調，入境時若若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹等登革熱疑似症狀，主動告知機場檢疫人員並配合相關採檢及防疫措施，不僅可免於住家及社區遭緊急防治噴藥，還能獲贈禮券並保護同住家人及親友，免於遭感染風險。

根據中央疾病管制署統計，今年截至3月22日，全國登革熱境外移入個案共27例，其中高雄市累計2例，感染地以東南亞國家為主。衛生局表示，自登革熱高風險區入境14日內，有疑似症狀儘速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫，就診時主動配合手機掃描QR CODE填寫TOCC問卷，告知醫師活動史以利早期診斷、早期防治。

▲▼高雄決戰境外登革熱提出獎勵措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

