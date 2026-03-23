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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九,蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬英九基金會日前人事異動，馬英九兩個核心幕僚蕭旭岑、王光慈突然離職，引發政壇議論。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前大動作發布人事異動，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，後續出現因「馬英九前重量級親信」回歸內鬥等各種揣測。馬辦傍晚發出新聞稿指出，已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

國民黨主席鄭麗文上午指出，「這個人」過去也一直做很多這樣的事情，所以才會說嘛！已經在政壇這麼久了，被自己人背刺的經驗太多了呵呵！大家都很熟悉，哪些人是長期會固定做什麼樣的事情，而自己今天是國民黨主席，當然是要保護藍營，蕭旭岑很顧全大局，希望這件事能早日落幕。

鄭麗文強調，蕭旭岑沒有犯錯，自己當然力挺到底，不會讓「賊人或有心人士得逞」，對於這種小人步不可能中計、自亂陣腳。她說，當大家發現中央黨部鐵板一塊，久而久之就會看清楚，因為黨主席有擔當，抗壓力比大家想像的更大，外界都在測試，最後反而那些人會露出馬腳，那些人在鬥這種心思。這些招數對國民黨沒用，只會讓黨內更團結。

馬英九基金會執行長戴遐齡傍晚表示，近日有關本會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。本會已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

戴遐齡說，相信司法調查結果出爐，自會真相大白。外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義之不實事項，本基金會將採取法律行動，以正視聽。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：將送司法調查
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國民黨蕭旭岑王光慈馬英九馬辦

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