爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

▲張嘉郡現場會勘簡報說明，凝聚地方建設共識。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡今（23）日邀集內政部國土管理署等中央單位南下雲林，實地走訪斗南鎮、古坑鄉與麥寮鄉，針對4項「城鎮風貌及創生環境營造計畫」進行會勘，爭取總經費2150萬元。沿途地方簡報與現地踏查交錯進行，從車站周邊到社區空間，再到宗教觀光節點，勾勒出雲林城鄉轉型的具體藍圖。

張嘉郡表示，此次規劃不僅著眼於環境改善，更希望透過空間再造帶動人口回流與觀光停留，讓雲林成為「宜居、宜遊、宜創業」的生活場域。她指出，四項計畫全面導入「減量、再利用、回收（3R）」理念，並採用透水鋪面與綠化設計等低碳工法，兼顧環境永續與實用性，同時結合社區認養機制，讓後續維護不再仰賴單一公部門，提升長期經營效益。

會勘行程首站來到斗南鎮後火車站周邊，現場可見舊有空間尚待整合利用。張嘉郡指出，未來將結合歷史建築與文創產業，打造青年創業與文化展演據點，預估每年可吸引約3萬人次到訪，為地方注入人流與商機。鄰近的二重溝公園則規劃融入媽祖文化意象，透過景觀設計與動線優化，串聯宗教活動與日常休憩功能，營造兼具文化深度與生活感的公共空間。

▲古坑東興社區閒置空間將活化為生態綠地，打造步行生活圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨後一行人轉往古坑鄉東興社區，大片閒置空間映入眼簾。地方提出活化約5500平方公尺基地的構想，將以高綠覆率設計與生態廊道為主軸，打造「15分鐘步行生活圈」，讓居民在日常生活中即可接觸自然。該案預計投入800萬元經費，除改善環境品質，也有助提升生物多樣性，並呼應國家2050淨零排放政策，未來每年可望增加約3600人次造訪，帶動社區活力。

最後一站抵達麥寮鄉拱範宮周邊社教園區，現場觀察可見遊覽車停車與動線配置仍有改善空間。計畫將投入550萬元進行環境綠美化工程，優化停車場與周邊景觀設施，提升整體服務機能。張嘉郡指出，拱範宮為地方重要信仰中心與觀光節點，環境升級後可望提升遊客體驗，進一步帶動周邊產業發展。

此次會勘由雲林縣副縣長陳璧君陪同，並有多位縣議員與地方首長參與，包括斗南鎮長沈暉勛等人，向中央單位說明地方需求與發展方向，爭取支持。會勘過程中，中央與地方針對設計細節與執行可行性進行交流，力求讓計畫更貼近在地需求。

張嘉郡表示，未來將持續在中央層級積極爭取資源，逐步完善雲林基礎建設，透過空間改造與環境優化，吸引青年返鄉、促進產業進駐，讓地方不僅外在環境升級，也能在產業與人口結構上產生正向循環，朝向「生活升級、地方創生」的長期目標邁進。

▲立委張嘉郡會勘斗南後火車站周邊，規劃文化創生空間。（圖／記者游瓊華翻攝）