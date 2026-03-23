　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

▲張嘉郡現場會勘簡報說明，凝聚地方建設共識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張嘉郡現場會勘簡報說明，凝聚地方建設共識。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡今（23）日邀集內政部國土管理署等中央單位南下雲林，實地走訪斗南鎮、古坑鄉與麥寮鄉，針對4項「城鎮風貌及創生環境營造計畫」進行會勘，爭取總經費2150萬元。沿途地方簡報與現地踏查交錯進行，從車站周邊到社區空間，再到宗教觀光節點，勾勒出雲林城鄉轉型的具體藍圖。

張嘉郡表示，此次規劃不僅著眼於環境改善，更希望透過空間再造帶動人口回流與觀光停留，讓雲林成為「宜居、宜遊、宜創業」的生活場域。她指出，四項計畫全面導入「減量、再利用、回收（3R）」理念，並採用透水鋪面與綠化設計等低碳工法，兼顧環境永續與實用性，同時結合社區認養機制，讓後續維護不再仰賴單一公部門，提升長期經營效益。

會勘行程首站來到斗南鎮後火車站周邊，現場可見舊有空間尚待整合利用。張嘉郡指出，未來將結合歷史建築與文創產業，打造青年創業與文化展演據點，預估每年可吸引約3萬人次到訪，為地方注入人流與商機。鄰近的二重溝公園則規劃融入媽祖文化意象，透過景觀設計與動線優化，串聯宗教活動與日常休憩功能，營造兼具文化深度與生活感的公共空間。

▲張嘉郡現場會勘簡報說明，凝聚地方建設共識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑東興社區閒置空間將活化為生態綠地，打造步行生活圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨後一行人轉往古坑鄉東興社區，大片閒置空間映入眼簾。地方提出活化約5500平方公尺基地的構想，將以高綠覆率設計與生態廊道為主軸，打造「15分鐘步行生活圈」，讓居民在日常生活中即可接觸自然。該案預計投入800萬元經費，除改善環境品質，也有助提升生物多樣性，並呼應國家2050淨零排放政策，未來每年可望增加約3600人次造訪，帶動社區活力。

最後一站抵達麥寮鄉拱範宮周邊社教園區，現場觀察可見遊覽車停車與動線配置仍有改善空間。計畫將投入550萬元進行環境綠美化工程，優化停車場與周邊景觀設施，提升整體服務機能。張嘉郡指出，拱範宮為地方重要信仰中心與觀光節點，環境升級後可望提升遊客體驗，進一步帶動周邊產業發展。

此次會勘由雲林縣副縣長陳璧君陪同，並有多位縣議員與地方首長參與，包括斗南鎮長沈暉勛等人，向中央單位說明地方需求與發展方向，爭取支持。會勘過程中，中央與地方針對設計細節與執行可行性進行交流，力求讓計畫更貼近在地需求。

張嘉郡表示，未來將持續在中央層級積極爭取資源，逐步完善雲林基礎建設，透過空間改造與環境優化，吸引青年返鄉、促進產業進駐，讓地方不僅外在環境升級，也能在產業與人口結構上產生正向循環，朝向「生活升級、地方創生」的長期目標邁進。

▲張嘉郡現場會勘簡報說明，凝聚地方建設共識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委張嘉郡會勘斗南後火車站周邊，規劃文化創生空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：將送司法調查
副站長蹺班開車闖平交道確定開除　台鐵：一次記兩大過免職
被李貞秀罵狗　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5
又有建商資金斷鏈！　未完工建案被法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

結合校園運動會　池上警推反詐與交通安全宣導

指甲異常拖數年竟是腫瘤　醫：別把「富貴手」當萬用診斷

酒駕累犯欠罰12萬8不繳　南執扣存款逼現身一次繳清

強化廉能治理　雲林縣辦揭弊者保護講習、納入採購廠商

停辦校區再生！台南南化玉山校區變身學生宿舍　偏鄉學子住宿有解

台南啟動長照3.0　黃偉哲推醫療整合與智慧照護全面升級

日月潭邵族女孩挑戰冷門朝鮮舞　勇奪全國學生舞蹈賽特優第二名

馬祖海域首套生態圖鑑新書發表　跨尺度調查完整呈現海洋樣貌

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

結合校園運動會　池上警推反詐與交通安全宣導

指甲異常拖數年竟是腫瘤　醫：別把「富貴手」當萬用診斷

酒駕累犯欠罰12萬8不繳　南執扣存款逼現身一次繳清

強化廉能治理　雲林縣辦揭弊者保護講習、納入採購廠商

停辦校區再生！台南南化玉山校區變身學生宿舍　偏鄉學子住宿有解

台南啟動長照3.0　黃偉哲推醫療整合與智慧照護全面升級

日月潭邵族女孩挑戰冷門朝鮮舞　勇奪全國學生舞蹈賽特優第二名

馬祖海域首套生態圖鑑新書發表　跨尺度調查完整呈現海洋樣貌

AI取代寫作人力！Snowflake大砍70人團隊　遭質疑不懂開發者需求

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

高雄登革熱境外+1！印尼男發燒拒住院　入境趴走「PCR轉陽」確診

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

【廣編】全台最大西班牙薰衣草歐式花園　九族文化村「紫戀薰衣草」已全面綻放

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保費是空頭支票

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

地方熱門新聞

台南鯤喜灣風味餐席開130桌海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

2026桃園櫻花勇士騎行　635人順利完騎

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

台中金門同鄉會交接　政壇人物齊聚

二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

清明掃墓免用火！南消第四大隊推「以手代香」防公墓火警

台南中華西路機車自撞再波及汽車騎士酒測超標送辦

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

嘉義優鮮蜜甘味鳳梨日本開賣！

桃園美術家邀請展　深耕在地藝術人才培育

張啓楷推出青年「未來帳戶」計畫

更多熱門

相關新聞

強化廉能治理　雲縣辦揭弊者保護講習

強化廉能治理　雲縣辦揭弊者保護講習

為強化廉能治理並完善揭弊保護制度，雲林縣政府今（23）日舉辦「公益揭弊者保護法訓練講習」，來自縣府各局處、學校、公營事業及多家參與公共工程與採購案的承攬廠商代表齊聚一堂，透過專業課程，深化對揭弊制度與法規的認識。現場不僅聚焦法令解說，更以實務操作為主軸，強調在採購與公務執行過程中，如何建立安全且值得信賴的揭弊環境。

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

千人齊聚斗南健走　雲林健康嘉年華熱鬧登場

千人齊聚斗南健走　雲林健康嘉年華熱鬧登場

疑不滿垃圾車開太慢　男逆向停車罵司機三字經

疑不滿垃圾車開太慢　男逆向停車罵司機三字經

雲林舉辦國際研討會　聚焦在宅醫療發展

雲林舉辦國際研討會　聚焦在宅醫療發展

關鍵字：

雲林城鎮改造青年返鄉環境永續觀光立法委員張嘉郡

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

美國務院發布全球警示

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面