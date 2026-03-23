代步車沒電受困台11線　新豐警即時協助老翁平安返家

▲新豐警即時協助老翁平安返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣成功鎮台11線114公里處日前發生一起長者受困道路事件。一名老翁騎乘電動代步車外出，因電量耗盡無法繼續行駛，只能停留於路旁，在車流頻繁的幹道環境中顯得格外危險。台東縣警察局成功分局新豐派出所接獲通報後，立即派員前往處理，及時化解潛在風險。

警方表示，員警李彥緯到場後，發現老翁因行動不便無法自行下車推動代步車，只能受困原地。經了解，該名老翁因代步車電量不足導致無法行駛，使原本返家的路程受阻。現場車流量大，若未即時協助，恐衍生交通安全疑慮。

李員隨即評估周邊交通狀況，在確認安全無虞後，主動協助推動代步車，沿路於車陣旁穩定前行，逐步將老翁護送離開危險路段。經一段時間努力，最終順利協助老翁返回住處。老翁對警方即時伸出援手深表感謝。

成功分局指出，台11線為東部重要交通幹道，車速與車流量均高，任何突發狀況都可能影響行車安全。警方除維護交通秩序外，也將持續關注用路弱勢族群需求，在關鍵時刻提供必要協助。

警方呼籲，家中若有使用電動代步車的長者，外出前應確認電量充足，並盡量避免行駛於車流密集路段，以降低意外風險。未來亦將持續強化巡邏與即時應處能力，確保民眾行的安全。